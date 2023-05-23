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Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда - РИА Новости, 23.05.2023
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18:21 23.05.2023 (обновлено: 18:48 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/putin-1873711584.html
Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда
Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда - РИА Новости, 23.05.2023
Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:21
2023-05-23T18:48
россия
владимир путин
валерий зорькин
конституционный суд рф
политика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным."Конституционный суд является ключевым звеном всей правовой системы, судебной системы страны. Я очень рад с вами сегодня увидеться и хочу еще раз поздравить вас с государственной наградой. Спасибо вам большое", - сказал Путин в начале встречи.Ранее Путин в Кремле вручал госнаграды, Зорькин был удостоен Ордена святого апостола Андрея Первозванного.
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россия, владимир путин, валерий зорькин, конституционный суд рф, политика
Россия, Владимир Путин, Валерий Зорькин, Конституционный суд РФ, Политика
Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда

Президент Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда Зорькиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи. 23 мая 2023
Президент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи. 23 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи. 23 мая 2023
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
"Конституционный суд является ключевым звеном всей правовой системы, судебной системы страны. Я очень рад с вами сегодня увидеться и хочу еще раз поздравить вас с государственной наградой. Спасибо вам большое", - сказал Путин в начале встречи.
Ранее Путин в Кремле вручал госнаграды, Зорькин был удостоен Ордена святого апостола Андрея Первозванного.
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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18 февраля, 02:04
 
РоссияВладимир ПутинВалерий ЗорькинКонституционный суд РФПолитика
 
 
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