https://ria.ru/20230523/putin-1873711584.html
Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда
Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда - РИА Новости, 23.05.2023
Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:21
2023-05-23T18:21
2023-05-23T18:48
россия
владимир путин
валерий зорькин
конституционный суд рф
политика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным."Конституционный суд является ключевым звеном всей правовой системы, судебной системы страны. Я очень рад с вами сегодня увидеться и хочу еще раз поздравить вас с государственной наградой. Спасибо вам большое", - сказал Путин в начале встречи.Ранее Путин в Кремле вручал госнаграды, Зорькин был удостоен Ордена святого апостола Андрея Первозванного.
https://ria.ru/20230218/zorkin-1852341585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, валерий зорькин, конституционный суд рф, политика
Россия, Владимир Путин, Валерий Зорькин, Конституционный суд РФ, Политика
Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда
Президент Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда Зорькиным
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
"Конституционный суд является ключевым звеном всей правовой системы, судебной системы страны. Я очень рад с вами сегодня увидеться и хочу еще раз поздравить вас с государственной наградой. Спасибо вам большое", - сказал Путин в начале встречи.
Ранее Путин в Кремле вручал госнаграды, Зорькин был удостоен Ордена святого апостола Андрея Первозванного.
Биография Валерия Зорькина