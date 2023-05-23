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Президент Молдавии пригрозила Путину - РИА Новости, 23.05.2023
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13:34 23.05.2023 (обновлено: 14:47 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/putin-1873604109.html
Президент Молдавии пригрозила Путину
Президент Молдавии пригрозила Путину - РИА Новости, 23.05.2023
Президент Молдавии пригрозила Путину
Правоохранительные органы Молдавии арестуют Владимира Путина в случае его визита в страну в соответствии с решением Международного уголовного суда, заявила... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:34
2023-05-23T14:47
в мире
молдавия
владимир путин
майя санду
россия
международный уголовный суд
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии арестуют Владимира Путина в случае его визита в страну в соответствии с решением Международного уголовного суда, заявила президент республики Майя Санду в интервью Euronews Romania.&quot;Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда&quot;, — сказала глава государства.Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявлял, что власти не позволят въехать в страну российскому лидеру. По его словам, у Кишинева есть "довольно длинный" список официальных лиц, которые не смогут попасть в республику, пока он не опубликован.
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в мире, молдавия, владимир путин, майя санду, россия, международный уголовный суд
В мире, Молдавия, Владимир Путин, Майя Санду, Россия, Международный уголовный суд
Президент Молдавии пригрозила Путину

Президент Молдавии Санду: Владимира Путина арестуют, если он приедет в страну

© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии арестуют Владимира Путина в случае его визита в страну в соответствии с решением Международного уголовного суда, заявила президент республики Майя Санду в интервью Euronews Romania.
«

"Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда", — сказала глава государства.

Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявлял, что власти не позволят въехать в страну российскому лидеру. По его словам, у Кишинева есть "довольно длинный" список официальных лиц, которые не смогут попасть в республику, пока он не опубликован.
Здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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В миреМолдавияВладимир ПутинМайя СандуРоссияМеждународный уголовный суд
 
 
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