https://ria.ru/20230523/protasevich-1873754159.html
Помилованный Протасевич заявил, что Минск преуспел в контрпропаганде
Помилованный Протасевич заявил, что Минск преуспел в контрпропаганде - РИА Новости, 23.05.2023
Помилованный Протасевич заявил, что Минск преуспел в контрпропаганде
Экс-главред признанного в Белоруссии террористической организацией телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, приговоренный к восьми годам колонии и помилованный... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T23:51
2023-05-23T23:51
2023-05-23T23:52
в мире
белоруссия
минск
россия
софия сапега
роман протасевич
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Экс-главред признанного в Белоруссии террористической организацией телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, приговоренный к восьми годам колонии и помилованный президентом республики, в интервью сообщил, что в последние годы Минск преуспел в контрпропаганде. "Да", - сказал Протасевич, отвечая на вопрос журналистки телеканала "Беларусь 1" о том, преуспел ли Минск в контрпропаганде. Он подчеркнул, что события 2020 года и последовавшие за ними дали большой толчок развитию работы с информацией. "Скорость реакции у государства увеличилась, государство научилось гораздо быстрее отвечать на вбросы, на какие-то запросы общества. Эти события научили государство острее и четче реагировать, не недооценивать информационные угрозы", - сказал Протасевич. "Это была информационная война…, я был пропагандистом со стороны оппозиции. Я не осознавал, насколько разрушительным это (информация в телеграм-канале – ред.) может быть", - продолжил он. Протасевич отметил, что 2020 год стал годом трагедии, ведь в истории современной Белоруссии еще не было такого сильного раскола общества. "Я до сих пор чувствую и буду чувствовать ответственность за те вещи, которые происходили тогда. Это и про вину, и про признание собственных ошибок, чего я еще не видел ни у кого, особенно с той стороны (оппозиции за рубежом – ред.), от моих бывших коллег. Сидя где-то далеко в безопасном месте, они не хотят признавать ошибки и вину за события, за тысячи поломанных жизней… Многим семьям мои действия принесли много негатива, а где-то даже и горя. Моя семья, мои родители и близких, всего лишь одна из… таких семей по всей Беларуси тысячи", - сказал Протасевич. Он попросил прощения у людей, которые пострадали, у тех, кто "отстаивал страну в те тяжелые времена", а также у силовиков и членов их семей, которые подверглись давлению. Протасевич заявил, что "свои же его и сдали" и прошлые друзья по политическим взглядам и работе практически все испарились. Он также назвал санкции, к которым призывает белорусская оппозиция, парадоксальной темой, потому что это - преследование интересов отдельных лиц. Кроме того, продолжил Протасевич, санкции не могут повлиять на власть и государство, а ограничения против Белоруссии подталкивают ее к экономической интеграции с Россией, хотя большинство представителей белорусской оппозиции выступают против тесных белорусско-российских контактов и Союзного государства. Он сказал, что видит себя в будущем обычным гражданином, семьянином, которого в большей степени будет заботить благополучие собственной семьи. Протасевич добавил, что хотел бы остаться в журналистике, планирует жить в Белоруссии, где "есть все условия, жизнь продолжается". Протасевич высказал мнение, что сейчас белорусское общество сплотилось вокруг государства, вокруг общих идей, а люди, которые "даже раньше были вне политики, приняли сторону государства". Он напомнил, что женат больше года. "Многие тиражировали эту новость, как будто сделал это специально, чтобы Софье Сапеге (задержанная вместе с Протасевичем россиянка, осужденная на шесть лет колонии – ред.) было хуже. Это в корне не так. Другой вопрос, что, может, я выбрал не совсем верное время. Если западные СМИ такие прогрессивные, почему они пишут о Софье не как о самостоятельном человеке, а как о придатке ко мне?" - добавил Протасевич. Протасевич был задержан в мае 2021 года после приземления в Минске из-за ложного сообщения о минировании летевшего в Вильнюс самолета компании Ryanair, на борту которого он находился. Протасевич выполнил условия заключенного им досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через телеграм-каналы, одним из наиболее популярных стал канал Nexta.
https://ria.ru/20230522/sapega-1873419324.html
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в мире, белоруссия, минск, россия, софия сапега, роман протасевич
В мире, Белоруссия, Минск, Россия, София Сапега, Роман Протасевич
Помилованный Протасевич заявил, что Минск преуспел в контрпропаганде
Помилованный экс-главред канала Nexta Протасевич: Минск преуспел в контрпропаганде
МИНСК, 23 мая – РИА Новости.
Экс-главред признанного в Белоруссии террористической организацией телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, приговоренный к восьми годам колонии и помилованный президентом республики, в интервью
сообщил, что в последние годы Минск преуспел в контрпропаганде.
"Да", - сказал Протасевич, отвечая на вопрос журналистки телеканала "Беларусь 1" о том, преуспел ли Минск в контрпропаганде.
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Он подчеркнул, что события 2020 года и последовавшие за ними дали большой толчок развитию работы с информацией.
"Скорость реакции у государства увеличилась, государство научилось гораздо быстрее отвечать на вбросы, на какие-то запросы общества. Эти события научили государство острее и четче реагировать, не недооценивать информационные угрозы", - сказал Протасевич.
"Это была информационная война…, я был пропагандистом со стороны оппозиции. Я не осознавал, насколько разрушительным это (информация в телеграм-канале – ред.) может быть", - продолжил он.
Протасевич отметил, что 2020 год стал годом трагедии, ведь в истории современной Белоруссии еще не было такого сильного раскола общества.
"Я до сих пор чувствую и буду чувствовать ответственность за те вещи, которые происходили тогда. Это и про вину, и про признание собственных ошибок, чего я еще не видел ни у кого, особенно с той стороны (оппозиции за рубежом – ред.), от моих бывших коллег. Сидя где-то далеко в безопасном месте, они не хотят признавать ошибки и вину за события, за тысячи поломанных жизней… Многим семьям мои действия принесли много негатива, а где-то даже и горя. Моя семья, мои родители и близких, всего лишь одна из… таких семей по всей Беларуси тысячи", - сказал Протасевич.
Он попросил прощения у людей, которые пострадали, у тех, кто "отстаивал страну в те тяжелые времена", а также у силовиков и членов их семей, которые подверглись давлению.
Протасевич заявил, что "свои же его и сдали" и прошлые друзья по политическим взглядам и работе практически все испарились. Он также назвал санкции, к которым призывает белорусская оппозиция, парадоксальной темой, потому что это - преследование интересов отдельных лиц. Кроме того, продолжил Протасевич, санкции не могут повлиять на власть и государство, а ограничения против Белоруссии подталкивают ее к экономической интеграции с Россией
, хотя большинство представителей белорусской оппозиции выступают против тесных белорусско-российских контактов и Союзного государства.
Он сказал, что видит себя в будущем обычным гражданином, семьянином, которого в большей степени будет заботить благополучие собственной семьи. Протасевич добавил, что хотел бы остаться в журналистике, планирует жить в Белоруссии, где "есть все условия, жизнь продолжается". Протасевич высказал мнение, что сейчас белорусское общество сплотилось вокруг государства, вокруг общих идей, а люди, которые "даже раньше были вне политики, приняли сторону государства".
Он напомнил, что женат больше года. "Многие тиражировали эту новость, как будто сделал это специально, чтобы Софье Сапеге
(задержанная вместе с Протасевичем россиянка, осужденная на шесть лет колонии – ред.) было хуже. Это в корне не так. Другой вопрос, что, может, я выбрал не совсем верное время. Если западные СМИ такие прогрессивные, почему они пишут о Софье не как о самостоятельном человеке, а как о придатке ко мне?" - добавил Протасевич.
Протасевич был задержан в мае 2021 года после приземления в Минске из-за ложного сообщения о минировании летевшего в Вильнюс
самолета компании Ryanair, на борту которого он находился. Протасевич выполнил условия заключенного им досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через телеграм-каналы, одним из наиболее популярных стал канал Nexta.
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