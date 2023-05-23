https://ria.ru/20230523/propiska-1873567554.html

"Новые люди" предложили отменить штрафы за проживание не по прописке

"Новые люди" предложили отменить штрафы за проживание не по прописке - РИА Новости, 23.05.2023

"Новые люди" предложили отменить штрафы за проживание не по прописке

"Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить штрафы за проживание не по прописке, рассказали в пресс-службе партии. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:33

2023-05-23T11:33

2023-05-23T11:44

общество

госдума рф

партия "новые люди"

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить штрафы за проживание не по прописке, рассказали в пресс-службе партии."Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за проживание не по прописке", - сообщили в пресс-службе.Депутаты предлагают признать утратившими силу статьи 19.15.1 "Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации" и 19.15.2 "Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении" КоАП. Как отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, данные штрафы являются "архаизмом"."Да, за то, что вы не сообщили чиновникам, где вы живете, вы до сих пор можете получить штраф от 2 тысяч рублей. Это полнейший архаизм. По сути он тянется еще с крепостного права", - приводит слова Даванкова пресс-служба партии.

https://ria.ru/20220314/instruktsiya-1778091435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, партия "новые люди"