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"Новые люди" предложили отменить штрафы за проживание не по прописке - РИА Новости, 23.05.2023
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11:33 23.05.2023 (обновлено: 11:44 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/propiska-1873567554.html
"Новые люди" предложили отменить штрафы за проживание не по прописке
"Новые люди" предложили отменить штрафы за проживание не по прописке - РИА Новости, 23.05.2023
"Новые люди" предложили отменить штрафы за проживание не по прописке
"Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить штрафы за проживание не по прописке, рассказали в пресс-службе партии. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:33
2023-05-23T11:44
общество
госдума рф
партия "новые люди"
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить штрафы за проживание не по прописке, рассказали в пресс-службе партии."Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за проживание не по прописке", - сообщили в пресс-службе.Депутаты предлагают признать утратившими силу статьи 19.15.1 "Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации" и 19.15.2 "Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении" КоАП. Как отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, данные штрафы являются "архаизмом"."Да, за то, что вы не сообщили чиновникам, где вы живете, вы до сих пор можете получить штраф от 2 тысяч рублей. Это полнейший архаизм. По сути он тянется еще с крепостного права", - приводит слова Даванкова пресс-служба партии.
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общество, госдума рф, партия "новые люди"
Общество, Госдума РФ, Партия "Новые люди"
"Новые люди" предложили отменить штрафы за проживание не по прописке

"Новые люди" внесли законопроект об отмене штрафов за проживание не по прописке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить штрафы за проживание не по прописке, рассказали в пресс-службе партии.
"Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за проживание не по прописке", - сообщили в пресс-службе.
Депутаты предлагают признать утратившими силу статьи 19.15.1 "Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации" и 19.15.2 "Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении" КоАП. Как отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, данные штрафы являются "архаизмом".
"Да, за то, что вы не сообщили чиновникам, где вы живете, вы до сих пор можете получить штраф от 2 тысяч рублей. Это полнейший архаизм. По сути он тянется еще с крепостного права", - приводит слова Даванкова пресс-служба партии.
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ОбществоГосдума РФПартия "Новые люди"
 
 
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