https://ria.ru/20230523/proekty-1873535948.html

Мишустин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере возобновляемой энергии

Мишустин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере возобновляемой энергии - РИА Новости, 23.05.2023

Мишустин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере возобновляемой энергии

Россия готова к новым с Китаем проектам в сфере возобновляемых источников энергии, продолжит поставки углеводородов, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T08:16

2023-05-23T08:16

2023-05-23T08:16

экономика

россия

китай

михаил мишустин

распространение "птичьего гриппа" в мире

в мире

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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Россия готова к новым с Китаем проектам в сфере возобновляемых источников энергии, продолжит поставки углеводородов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Еще одна стратегическая область общих интересов – атомная энергетика, создание реакторов российского дизайна. Важно, что все соответствующие договоренности четко исполняются", - отметил премьер на российско-китайском бизнес форуме. "Мы готовы участвовать в совместной реализации и других крупных проектов, в том числе – в сфере возобновляемых источников энергии. И, конечно, продолжим поставки углеводородов − на долгосрочной и взаимовыгодной основе", - сказал он.

https://ria.ru/20230118/gaz-1845786416.html

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китай

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экономика, россия, китай, михаил мишустин, распространение "птичьего гриппа" в мире, в мире