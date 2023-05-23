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Мишустин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере возобновляемой энергии - РИА Новости, 23.05.2023
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08:16 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/proekty-1873535948.html
Мишустин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере возобновляемой энергии
Мишустин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере возобновляемой энергии - РИА Новости, 23.05.2023
Мишустин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере возобновляемой энергии
Россия готова к новым с Китаем проектам в сфере возобновляемых источников энергии, продолжит поставки углеводородов, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:16
2023-05-23T08:16
экономика
россия
китай
михаил мишустин
распространение "птичьего гриппа" в мире
в мире
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Россия готова к новым с Китаем проектам в сфере возобновляемых источников энергии, продолжит поставки углеводородов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Еще одна стратегическая область общих интересов – атомная энергетика, создание реакторов российского дизайна. Важно, что все соответствующие договоренности четко исполняются", - отметил премьер на российско-китайском бизнес форуме. "Мы готовы участвовать в совместной реализации и других крупных проектов, в том числе – в сфере возобновляемых источников энергии. И, конечно, продолжим поставки углеводородов − на долгосрочной и взаимовыгодной основе", - сказал он.
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экономика, россия, китай, михаил мишустин, распространение "птичьего гриппа" в мире, в мире
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Распространение "птичьего гриппа" в мире, В мире
Мишустин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере возобновляемой энергии

Мишустин: Россия готова к новым с КНР проектам в сфере возобновляемых источников энергии

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Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Россия готова к новым с Китаем проектам в сфере возобновляемых источников энергии, продолжит поставки углеводородов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Еще одна стратегическая область общих интересов – атомная энергетика, создание реакторов российского дизайна. Важно, что все соответствующие договоренности четко исполняются", - отметил премьер на российско-китайском бизнес форуме.
"Мы готовы участвовать в совместной реализации и других крупных проектов, в том числе – в сфере возобновляемых источников энергии. И, конечно, продолжим поставки углеводородов − на долгосрочной и взаимовыгодной основе", - сказал он.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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18 января, 17:14
 
ЭкономикаРоссияКитайМихаил МишустинРаспространение "птичьего гриппа" в миреВ мире
 
 
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