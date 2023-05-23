Рейтинг@Mail.ru
Россия подготовила проект резолюции по работе с ВОЗ на Украине - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 23.05.2023 (обновлено: 23:45 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/proekt-1873753098.html
Россия подготовила проект резолюции по работе с ВОЗ на Украине
Россия подготовила проект резолюции по работе с ВОЗ на Украине - РИА Новости, 23.05.2023
Россия подготовила проект резолюции по работе с ВОЗ на Украине
Российская сторона подготовила проект политически нейтральной резолюции, которая позволит всем странам эффективно взаимодействовать в интересах урегулирования... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T23:23
2023-05-23T23:45
в мире
украина
россия
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125185_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_ffa73dee545765bdc7d5c9e94933d725.jpg
ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Российская сторона подготовила проект политически нейтральной резолюции, которая позволит всем странам эффективно взаимодействовать в интересах урегулирования чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине и повысит эффективность данного направления работы Всемирной организации здравоохранения, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. Он отметил, что Россия высоко оценивает деятельность ВОЗ в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения во всем мире и является страной-донором этих усилий на протяжении долгих лет. "Важно продолжать держать в фокусе внимания ВОЗ все чрезвычайные ситуации без искусственного вычленения отдельных страновых сюжетов. Требуют внимания все человеческие страдания. В данном контексте мы подготовили политически нейтральную резолюцию, призывающую ВОЗ продолжить мониторинг ситуаций во всем мире, мониторинг оказания помощи нуждающимся, усовершенствовать систему отслеживания атак на медицинские объекты, чтобы сделать ее наконец прозрачной и эффективной", - сказал Глаголев на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения. По его словам, важно обратить в этом документе внимание на все аспекты чрезвычайной ситуации на Украине и в соседних странах, необходимость соблюдения положений международного гуманитарного права всеми сторонами. Резолюция не содержит политически мотивированных обвинений и ярлыков, подчеркнул Глаголев, призвав все страны поддержать ее. "Принятие нашей резолюции позволит всем государствам эффективно взаимодействовать в интересах урегулирования как чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине, так и повысить эффективность данного направления работы ВОЗ в целом", - уточнил Глаголев.
https://ria.ru/20230523/voz-1873612536.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125185_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_a342028c6da86dffa59e5aab9590feea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, воз
В мире, Украина, Россия, ВОЗ
Россия подготовила проект резолюции по работе с ВОЗ на Украине

Россия подготовила проект резолюции по урегулированию ЧС в здравоохранении на Украине

© AP Photo / LibkosВоенные медики оказывают первую помощь солдату
Военные медики оказывают первую помощь солдату - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Libkos
Военные медики оказывают первую помощь солдату. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Российская сторона подготовила проект политически нейтральной резолюции, которая позволит всем странам эффективно взаимодействовать в интересах урегулирования чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине и повысит эффективность данного направления работы Всемирной организации здравоохранения, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
Он отметил, что Россия высоко оценивает деятельность ВОЗ в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения во всем мире и является страной-донором этих усилий на протяжении долгих лет.
«
"Важно продолжать держать в фокусе внимания ВОЗ все чрезвычайные ситуации без искусственного вычленения отдельных страновых сюжетов. Требуют внимания все человеческие страдания. В данном контексте мы подготовили политически нейтральную резолюцию, призывающую ВОЗ продолжить мониторинг ситуаций во всем мире, мониторинг оказания помощи нуждающимся, усовершенствовать систему отслеживания атак на медицинские объекты, чтобы сделать ее наконец прозрачной и эффективной", - сказал Глаголев на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения.
По его словам, важно обратить в этом документе внимание на все аспекты чрезвычайной ситуации на Украине и в соседних странах, необходимость соблюдения положений международного гуманитарного права всеми сторонами.
Резолюция не содержит политически мотивированных обвинений и ярлыков, подчеркнул Глаголев, призвав все страны поддержать ее.
«
"Принятие нашей резолюции позволит всем государствам эффективно взаимодействовать в интересах урегулирования как чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине, так и повысить эффективность данного направления работы ВОЗ в целом", - уточнил Глаголев.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Минздрав России попросил ВОЗ разъяснить политизированные решения
Вчера, 14:06
 
В миреУкраинаРоссияВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала