https://ria.ru/20230523/proekt-1873753098.html

Россия подготовила проект резолюции по работе с ВОЗ на Украине

Россия подготовила проект резолюции по работе с ВОЗ на Украине - РИА Новости, 23.05.2023

Россия подготовила проект резолюции по работе с ВОЗ на Украине

Российская сторона подготовила проект политически нейтральной резолюции, которая позволит всем странам эффективно взаимодействовать в интересах урегулирования... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T23:23

2023-05-23T23:23

2023-05-23T23:45

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ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Российская сторона подготовила проект политически нейтральной резолюции, которая позволит всем странам эффективно взаимодействовать в интересах урегулирования чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине и повысит эффективность данного направления работы Всемирной организации здравоохранения, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. Он отметил, что Россия высоко оценивает деятельность ВОЗ в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения во всем мире и является страной-донором этих усилий на протяжении долгих лет. "Важно продолжать держать в фокусе внимания ВОЗ все чрезвычайные ситуации без искусственного вычленения отдельных страновых сюжетов. Требуют внимания все человеческие страдания. В данном контексте мы подготовили политически нейтральную резолюцию, призывающую ВОЗ продолжить мониторинг ситуаций во всем мире, мониторинг оказания помощи нуждающимся, усовершенствовать систему отслеживания атак на медицинские объекты, чтобы сделать ее наконец прозрачной и эффективной", - сказал Глаголев на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения. По его словам, важно обратить в этом документе внимание на все аспекты чрезвычайной ситуации на Украине и в соседних странах, необходимость соблюдения положений международного гуманитарного права всеми сторонами. Резолюция не содержит политически мотивированных обвинений и ярлыков, подчеркнул Глаголев, призвав все страны поддержать ее. "Принятие нашей резолюции позволит всем государствам эффективно взаимодействовать в интересах урегулирования как чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине, так и повысить эффективность данного направления работы ВОЗ в целом", - уточнил Глаголев.

https://ria.ru/20230523/voz-1873612536.html

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в мире, украина, россия, воз