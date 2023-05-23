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ГД одобрила проект о контрактах госслужащих на время военной службы

ГД одобрила проект о контрактах госслужащих на время военной службы - РИА Новости, 23.05.2023

ГД одобрила проект о контрактах госслужащих на время военной службы

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, согласно которому срочные служебные контракты госслужащих будут... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:53

2023-05-23T15:53

2023-05-23T15:53

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, согласно которому срочные служебные контракты госслужащих будут приостанавливаться на период военной службы и возобновляться после завершения военной службы. "В связи с этим законопроектом предлагается приостанавливать течение сроков срочных служебных контрактов государственных служащих в период прохождения ими военной службы и возобновлять их после завершения прохождения гражданином военной службы", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. При этом срок, на который будет возобновлен контракт, предлагается установить равным остатку срока такого контракта на момент его приостановления. Кроме того, указанные нормы не будут применяться в отношении контрактов сроком менее 1 года.

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госдума рф, общество