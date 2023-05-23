https://ria.ru/20230523/prilepin-1873537212.html

Никитин заявил, что прогнозов по дате выписки Прилепина пока нет

Никитин заявил, что прогнозов по дате выписки Прилепина пока нет - РИА Новости, 23.05.2023

Никитин заявил, что прогнозов по дате выписки Прилепина пока нет

Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина нет, врачи справляются, все под контролем, сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T08:27

2023-05-23T08:27

2023-05-23T10:17

глеб никитин

захар прилепин

нижегородская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

подрыв автомобиля захара прилепина

культура

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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина нет, врачи справляются, все под контролем, сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются", - сказал Никитин на полях российско-китайского бизнес-форума. В понедельник в пресс-службе Прилепина отмечали, что состояние писателя стабильное, ему проводят реабилитационные мероприятия, в том числе лечебную физкультуру. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являвшийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног, 12 мая в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное, 19 мая писателю Прилепину провели успешную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе.

https://ria.ru/20230521/prilepin-1873263268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

глеб никитин, захар прилепин, нижегородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, подрыв автомобиля захара прилепина