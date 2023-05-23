https://ria.ru/20230523/prigovor-1873581336.html

Военному ВСУ вынесли приговор за минирование акватории Азовского моря

Военному ВСУ вынесли приговор за минирование акватории Азовского моря - РИА Новости, 23.05.2023

Военному ВСУ вынесли приговор за минирование акватории Азовского моря

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского командира, заминировавшего акваторию Азовского моря, в результате чего погибли трое... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:27

2023-05-23T12:27

2023-05-23T12:27

специальная военная операция на украине

азовское море

донецкая народная республика

россия

главная военная прокуратура

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского командира, заминировавшего акваторию Азовского моря, в результате чего погибли трое взрослых и ребенок, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении командира 91-го отдельного подвижного отряда заграждения войсковой части А0563 вооруженных сил Украины Вячеслава Харитоненко", - говорится в сообщении прокуратуры. По данным ведомства, он был признан убийстве четырех человек, в том числе малолетнего, совершенном организованной группой общеопасным способом, а также в жестоком обращении с гражданским населением и приминении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. По информации СК, в феврале 2022 года Харитоненко с подчиненными заминировал около 45 километров прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря – от села Мелекино до села Бабах-Тарама и 14 километров от морского порта Мариуполя до пляжа села Мелекино. В результате 25 февраля того же года на одной из мин подорвалась гражданская лодка с двумя рыбаками, а 3 июня из-за подрыва мины погибли женщина и ребенок. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя… и приговорил Харитоненко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняет ГВП.

https://ria.ru/20230523/azov-1873551818.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

азовское море

донецкая народная республика

россия

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азовское море, донецкая народная республика, россия, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)