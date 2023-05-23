https://ria.ru/20230523/prigovor-1873581336.html
Военному ВСУ вынесли приговор за минирование акватории Азовского моря
Военному ВСУ вынесли приговор за минирование акватории Азовского моря - РИА Новости, 23.05.2023
Военному ВСУ вынесли приговор за минирование акватории Азовского моря
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского командира, заминировавшего акваторию Азовского моря, в результате чего погибли трое... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:27
2023-05-23T12:27
2023-05-23T12:27
специальная военная операция на украине
азовское море
донецкая народная республика
россия
главная военная прокуратура
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского командира, заминировавшего акваторию Азовского моря, в результате чего погибли трое взрослых и ребенок, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении командира 91-го отдельного подвижного отряда заграждения войсковой части А0563 вооруженных сил Украины Вячеслава Харитоненко", - говорится в сообщении прокуратуры. По данным ведомства, он был признан убийстве четырех человек, в том числе малолетнего, совершенном организованной группой общеопасным способом, а также в жестоком обращении с гражданским населением и приминении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. По информации СК, в феврале 2022 года Харитоненко с подчиненными заминировал около 45 километров прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря – от села Мелекино до села Бабах-Тарама и 14 километров от морского порта Мариуполя до пляжа села Мелекино. В результате 25 февраля того же года на одной из мин подорвалась гражданская лодка с двумя рыбаками, а 3 июня из-за подрыва мины погибли женщина и ребенок. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя… и приговорил Харитоненко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняет ГВП.
https://ria.ru/20230523/azov-1873551818.html
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азовское море, донецкая народная республика, россия, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Донецкая Народная Республика, Россия, Главная военная прокуратура, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Военному ВСУ вынесли приговор за минирование акватории Азовского моря
Украинский военный получил пожизненный срок за минирование акватории Азовского моря