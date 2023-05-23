https://ria.ru/20230523/priamure-1873611664.html

В Приамурье доработают стандарты по благоустройству дворовых территорий

В Приамурье доработают стандарты по благоустройству дворовых территорий - РИА Новости, 23.05.2023

В Приамурье доработают стандарты по благоустройству дворовых территорий

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил доработать стандарты благоустройства дворовых территорий, чтобы сохранить достигнутые результаты, сообщает... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:02

2023-05-23T14:02

2023-05-23T14:02

амурская область

общество

амурская область

благовещенск

белогорск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил доработать стандарты благоустройства дворовых территорий, чтобы сохранить достигнутые результаты, сообщает правительство Амурской области. Реализацию проекта "1000 дворов" обсудили в правительстве. В текущем году в рамках программы реконструируют 52 площадки. Работы уже стартовали в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске и Прогрессе. На объектах демонтируют старое покрытие и устаревшее оборудование. "Поручаю доработать стандарты по благоустройству дворовых территорий. В них необходимо учесть, какие работы и в какие сроки нужно выполнять по содержанию готовых дворов, в том числе во время субботников. Все рекомендации нужно направить в муниципалитеты. Важно не только построить новые площадки, но и сохранить их", - отметил Орлов. Кроме того, по поручению губернатора министерство ЖКХ области совместно с муниципалитетами провели ревизию состояния дворов и оборудования, установленного по проекту "1000 дворов" в прошлом году. На 78 из 99 площадок выявили дефекты, на 46 их уже устранили. По остальным идет работа. Проект "1000 дворов" проводится по инициативе заместителя председателя правительства России - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и финансируется в рамках президентской дальневосточной Единой субсидии. В Амурской области в прошлом году благодаря программе было благоустроено 99 дворов в девяти муниципалитетах.

https://ria.ru/20230512/gazifikatsiya-1871303073.html

амурская область

благовещенск

белогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, амурская область, благовещенск, белогорск, василий орлов (губернатор)