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В Приамурье доработают стандарты по благоустройству дворовых территорий - РИА Новости, 23.05.2023
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Амурская область
Амурская область
 
14:02 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/priamure-1873611664.html
В Приамурье доработают стандарты по благоустройству дворовых территорий
В Приамурье доработают стандарты по благоустройству дворовых территорий - РИА Новости, 23.05.2023
В Приамурье доработают стандарты по благоустройству дворовых территорий
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил доработать стандарты благоустройства дворовых территорий, чтобы сохранить достигнутые результаты, сообщает... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:02
2023-05-23T14:02
амурская область
общество
амурская область
благовещенск
белогорск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил доработать стандарты благоустройства дворовых территорий, чтобы сохранить достигнутые результаты, сообщает правительство Амурской области. Реализацию проекта "1000 дворов" обсудили в правительстве. В текущем году в рамках программы реконструируют 52 площадки. Работы уже стартовали в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске и Прогрессе. На объектах демонтируют старое покрытие и устаревшее оборудование. "Поручаю доработать стандарты по благоустройству дворовых территорий. В них необходимо учесть, какие работы и в какие сроки нужно выполнять по содержанию готовых дворов, в том числе во время субботников. Все рекомендации нужно направить в муниципалитеты. Важно не только построить новые площадки, но и сохранить их", - отметил Орлов. Кроме того, по поручению губернатора министерство ЖКХ области совместно с муниципалитетами провели ревизию состояния дворов и оборудования, установленного по проекту "1000 дворов" в прошлом году. На 78 из 99 площадок выявили дефекты, на 46 их уже устранили. По остальным идет работа. Проект "1000 дворов" проводится по инициативе заместителя председателя правительства России - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и финансируется в рамках президентской дальневосточной Единой субсидии. В Амурской области в прошлом году благодаря программе было благоустроено 99 дворов в девяти муниципалитетах.
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общество, амурская область, благовещенск, белогорск, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Общество, Амурская область, Благовещенск, Белогорск, Василий Орлов (губернатор)
В Приамурье доработают стандарты по благоустройству дворовых территорий

Губернатор Приамурья Орлов: стандарты по благоустройству дворовых территорий доработают

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил доработать стандарты благоустройства дворовых территорий, чтобы сохранить достигнутые результаты, сообщает правительство Амурской области.
Реализацию проекта "1000 дворов" обсудили в правительстве. В текущем году в рамках программы реконструируют 52 площадки. Работы уже стартовали в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске и Прогрессе. На объектах демонтируют старое покрытие и устаревшее оборудование.
«
"Поручаю доработать стандарты по благоустройству дворовых территорий. В них необходимо учесть, какие работы и в какие сроки нужно выполнять по содержанию готовых дворов, в том числе во время субботников. Все рекомендации нужно направить в муниципалитеты. Важно не только построить новые площадки, но и сохранить их", - отметил Орлов.
Кроме того, по поручению губернатора министерство ЖКХ области совместно с муниципалитетами провели ревизию состояния дворов и оборудования, установленного по проекту "1000 дворов" в прошлом году. На 78 из 99 площадок выявили дефекты, на 46 их уже устранили. По остальным идет работа.
Проект "1000 дворов" проводится по инициативе заместителя председателя правительства России - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и финансируется в рамках президентской дальневосточной Единой субсидии. В Амурской области в прошлом году благодаря программе было благоустроено 99 дворов в девяти муниципалитетах.
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Амурская областьОбществоАмурская областьБлаговещенскБелогорскВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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