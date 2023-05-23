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Умер председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский - РИА Новости, 23.05.2023
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05:34 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/predsedatel-1873528697.html
Умер председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский
Умер председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский - РИА Новости, 23.05.2023
Умер председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский
На 76-м году жизни скончался председатель законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T05:34
2023-05-23T05:34
омская область
омск
виталий хоценко
общество
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ОМСК, 23 мая - РИА Новости. На 76-м году жизни скончался председатель законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Варнавский родился в Омске в 1947 году. Являлся советским и российским государственным, политическим деятелем, бессменным председателем законодательного собрания Омской области с 1994 года. "Ушел из жизни Председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Алексеевич Варнавский. Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас", - написал Хоценко. Глава Омской области выразил соболезнования родным и близким Варнавского.
https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873203934.html
https://ria.ru/20230516/shaklein-1872065965.html
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омская область, омск, виталий хоценко, общество
Омская область, Омск, Виталий Хоценко, Общество
Умер председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский

Умер председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
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ОМСК, 23 мая - РИА Новости. На 76-м году жизни скончался председатель законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Варнавский родился в Омске в 1947 году. Являлся советским и российским государственным, политическим деятелем, бессменным председателем законодательного собрания Омской области с 1994 года.
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"Ушел из жизни Председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Алексеевич Варнавский. Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас", - написал Хоценко.
Глава Омской области выразил соболезнования родным и близким Варнавского.
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Омская областьОмскВиталий ХоценкоОбщество
 
 
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