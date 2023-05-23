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На юго-западе Москвы нашли подозрительный предмет с проводами - РИА Новости, 23.05.2023
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19:51 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/predmet-1873729187.html
На юго-западе Москвы нашли подозрительный предмет с проводами
На юго-западе Москвы нашли подозрительный предмет с проводами - РИА Новости, 23.05.2023
На юго-западе Москвы нашли подозрительный предмет с проводами
Подозрительный бесхозный предмет с проводами обнаружили возле жилых домов на юго-западе Москвы, место находки оцеплено правоохранителями, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:51
2023-05-23T19:51
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подозрительный бесхозный предмет с проводами обнаружили возле жилых домов на юго-западе Москвы, место находки оцеплено правоохранителями, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В непосредственной близости от жилых домов на улице Гарибальди найден бесхозный подозрительный предмет, из которого торчат провода", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия уже прибыли наряды полиции, ждут кинологов.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юго-западе Москвы нашли подозрительный предмет с проводами

На юго-западе Москвы возле жилых домов обнаружили подозрительный предмет с проводами

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подозрительный бесхозный предмет с проводами обнаружили возле жилых домов на юго-западе Москвы, место находки оцеплено правоохранителями, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В непосредственной близости от жилых домов на улице Гарибальди найден бесхозный подозрительный предмет, из которого торчат провода", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия уже прибыли наряды полиции, ждут кинологов.
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