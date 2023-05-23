https://ria.ru/20230523/poteri-1873614901.html
Киев потерял до 375 военных на Донецком направлении
Киев потерял до 375 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 23.05.2023
Киев потерял до 375 военных на Донецком направлении
Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск на донецком направлении составили до 375 военнослужащих, РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:15
2023-05-23T14:15
2023-05-23T14:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск на донецком направлении составили до 375 военнослужащих, а также 13 единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили во вторник в Минобороны России."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 375-ти украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Верхнекаменского и Ступочек в ДНР уничтожены два склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад украинской армии.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_5437fbfc21d3aae341bf3176aacf3021.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Безопасность
Киев потерял до 375 военных на Донецком направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки до 375 военных на Донецком направлении