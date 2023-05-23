https://ria.ru/20230523/posol-1873739728.html

В Израиле назначили нового посла в России

В Израиле назначили нового посла в России - РИА Новости, 23.05.2023

В Израиле назначили нового посла в России

Заместитель гендиректора МИД Израиля Симона Гальперин, занимающаяся вопросами Евразии и Западных Балкан, была назначена на должность посла еврейского... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T20:57

2023-05-23T20:57

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая - РИА Новости. Заместитель гендиректора МИД Израиля Симона Гальперин, занимающаяся вопросами Евразии и Западных Балкан, была назначена на должность посла еврейского государства в Российской Федерации, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства."Высший комитет по назначениям при министерстве иностранных дел принял сегодня решение о следующем назначении - назначить госпожу Симону Гальперин ... на должность посла Израиля в РФ", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что для подобного назначения требуется одобрение правительства Израиля."Министр иностранных дел Эли Коэн пожелал госпоже Гальперин успехов в работе на ожидаемой ее должности и поблагодарил генерального директора министерства иностранных дел Ронана Леви, возглавлявшего комитет по назначениям", - добавили в пресс-службе.Симона Гальперин считается высокопоставленным и уважаемым дипломатом. Ранее она занимала должность посла Израиля в Сингапуре. В настоящее время дипломат курирует в израильском МИД отношения с Россией и странами бывшего Советского Союза.

https://ria.ru/20230520/izrail-1873066926.html

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израиль, россия, в мире, евразия