https://ria.ru/20230523/posol-1873739728.html
В Израиле назначили нового посла в России
В Израиле назначили нового посла в России - РИА Новости, 23.05.2023
В Израиле назначили нового посла в России
Заместитель гендиректора МИД Израиля Симона Гальперин, занимающаяся вопросами Евразии и Западных Балкан, была назначена на должность посла еврейского... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:57
2023-05-23T20:57
2023-05-23T21:05
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая - РИА Новости. Заместитель гендиректора МИД Израиля Симона Гальперин, занимающаяся вопросами Евразии и Западных Балкан, была назначена на должность посла еврейского государства в Российской Федерации, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства."Высший комитет по назначениям при министерстве иностранных дел принял сегодня решение о следующем назначении - назначить госпожу Симону Гальперин ... на должность посла Израиля в РФ", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что для подобного назначения требуется одобрение правительства Израиля."Министр иностранных дел Эли Коэн пожелал госпоже Гальперин успехов в работе на ожидаемой ее должности и поблагодарил генерального директора министерства иностранных дел Ронана Леви, возглавлявшего комитет по назначениям", - добавили в пресс-службе.Симона Гальперин считается высокопоставленным и уважаемым дипломатом. Ранее она занимала должность посла Израиля в Сингапуре. В настоящее время дипломат курирует в израильском МИД отношения с Россией и странами бывшего Советского Союза.
https://ria.ru/20230520/izrail-1873066926.html
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израиль, россия, в мире, евразия
Израиль, Россия, В мире, Евразия
В Израиле назначили нового посла в России
Заместителя генерального директора МИД Израиля Гальперин назначили на пост посла в России
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая - РИА Новости. Заместитель гендиректора МИД Израиля Симона Гальперин, занимающаяся вопросами Евразии и Западных Балкан, была назначена на должность посла еврейского государства в Российской Федерации, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
"Высший комитет по назначениям при министерстве иностранных дел принял сегодня решение о следующем назначении - назначить госпожу Симону Гальперин ... на должность посла Израиля в РФ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для подобного назначения требуется одобрение правительства Израиля.
"Министр иностранных дел Эли Коэн пожелал госпоже Гальперин успехов в работе на ожидаемой ее должности и поблагодарил генерального директора министерства иностранных дел Ронана Леви, возглавлявшего комитет по назначениям", - добавили в пресс-службе.
Симона Гальперин считается высокопоставленным и уважаемым дипломатом. Ранее она занимала должность посла Израиля в Сингапуре
. В настоящее время дипломат курирует в израильском МИД отношения с Россией и странами бывшего Советского Союза.
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