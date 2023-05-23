https://ria.ru/20230523/pomosch-1873653846.html

Жители Нижнего Новгорода отправили в ЛНР 85-й гуманитарный конвой

Жители Нижнего Новгорода отправили в ЛНР 85-й гуманитарный конвой - РИА Новости, 23.05.2023

Жители Нижнего Новгорода отправили в ЛНР 85-й гуманитарный конвой

Специальные медицинские средства для стоматологов и 9 картин нижегородского художника отправили в Луганскую Народную Республику из Нижнего Новгорода, сообщает в РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:47

2023-05-23T15:47

2023-05-23T15:47

надежные люди

нижний новгород

луганская народная республика

луганск

общероссийский народный фронт

вооруженные силы рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Специальные медицинские средства для стоматологов и 9 картин нижегородского художника отправили в Луганскую Народную Республику из Нижнего Новгорода, сообщает в Telegram-канале региональное отделение Общероссийского народного фронта. Восемьдесят пятый гуманитарный конвой, отправленный в рамках проекта "Народный фронт. Всё для победы!", включает 5 тонн гигиенических принадлежностей, продуктов, медикаментов для госпиталей, медицинские кровати. "Помимо всего прочего везем большую партию специальных медицинских средств для стоматологов Луганска, которые бесплатно лечат солдат. Их помогли собрать сотрудники нижегородской областной стоматологии. Везем партию маскировочных сетей, которую изготовили прихожане храма в Семеновской деревне Овсянка, подарки от участниц фестиваля "Миссис Нижний Новгород" и прихожан храма села Федяково Кстовского района. Такое единение самых разных слоев общества поражает и вдохновляет", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального исполкома Народного фронта Алексея Алехина. Кроме того, в Луганский художественный музей будут переданы 9 работ известного нижегородского мастера, заслуженного художника России Вячеслава Грачева. "Работа в рамках проекта "Народный фронт. Всё для победы!" не останавливается ни на день. Два гуманитарных конвоя в минувшие выходные доставили помощь 14 подразделениям в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Уже готовим новые сборы – планируем закупки автомобилей повышенной проходимости, антидроновые ружья и многое другое", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что всего с начала специальной военной операции регион доставил в боевые подразделения более 305 тонн гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230510/telezhki-1870873541.html

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луганская народная республика

луганск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нижний новгород, луганская народная республика, луганск, общероссийский народный фронт, вооруженные силы рф