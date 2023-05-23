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Еврокомиссия перевела Украине четвертый транш макрофинансовой помощи - РИА Новости, 23.05.2023
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13:37 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/pomosch-1873605166.html
Еврокомиссия перевела Украине четвертый транш макрофинансовой помощи
Еврокомиссия перевела Украине четвертый транш макрофинансовой помощи - РИА Новости, 23.05.2023
Еврокомиссия перевела Украине четвертый транш макрофинансовой помощи
Еврокомиссия сообщила, что перевела Украине 4-й транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро, сообщила официальный представитель ЕК Дана Спинант. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:37
2023-05-23T13:37
украина
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Еврокомиссия сообщила, что перевела Украине 4-й транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро, сообщила официальный представитель ЕК Дана Спинант. Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро. "С помощью этого инструмента ЕС стремится помочь Украине покрыть свои неотложные потребности в финансировании", - указывается в документе.
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украина, еврокомиссия, евросоюз
Украина, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия перевела Украине четвертый транш макрофинансовой помощи

Еврокомиссия перевела Украине четвертый транш макрофинансовой помощи в 1,5 миллиарда евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Еврокомиссия сообщила, что перевела Украине 4-й транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро, сообщила официальный представитель ЕК Дана Спинант.
Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро.
"С помощью этого инструмента ЕС стремится помочь Украине покрыть свои неотложные потребности в финансировании", - указывается в документе.
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