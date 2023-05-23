https://ria.ru/20230523/pomosch-1873542984.html

Врачи оказывают помощь двоим раненным при обстреле белгородского Глотово

Врачи оказывают помощь двоим раненным при обстреле белгородского Глотово - РИА Новости, 23.05.2023

Врачи оказывают помощь двоим раненным при обстреле белгородского Глотово

Пострадавшая при обстреле жительница села Глотово в Белгородской области остается в больнице в тяжелом состоянии с осколочными ранениями ног и травматическим... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T09:31

2023-05-23T09:31

2023-05-23T09:39

белгородская область

происшествия

украина

вячеслав гладков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Пострадавшая при обстреле жительница села Глотово в Белгородской области остается в больнице в тяжелом состоянии с осколочными ранениями ног и травматическим шоком, написал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.Утром в понедельник несколько населенных пунктов Грайворонского округа несколько часов подвергались обстрелу со стороны Украины, жители села Глотово с минно-взрывными ранениями попали в районную больницу: женщина - в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина - в состоянии средней степени тяжести."Семейную пару доставили в городскую больницу №2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока – тяжелая, мужчина с ранениями брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести", - написал Гладков в своем телеграм-канале, уточняя информацию о состоянии раненых жителей Глотово.По его словам, пострадавшие находятся под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

https://ria.ru/20230523/gibel-1873534957.html

белгородская область

украина

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Екатерина Зайцева

белгородская область, происшествия, украина, вячеслав гладков