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Врачи оказывают помощь двоим раненным при обстреле белгородского Глотово
Врачи оказывают помощь двоим раненным при обстреле белгородского Глотово - РИА Новости, 23.05.2023
Врачи оказывают помощь двоим раненным при обстреле белгородского Глотово
Пострадавшая при обстреле жительница села Глотово в Белгородской области остается в больнице в тяжелом состоянии с осколочными ранениями ног и травматическим... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:31
2023-05-23T09:31
2023-05-23T09:39
белгородская область
происшествия
украина
вячеслав гладков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Пострадавшая при обстреле жительница села Глотово в Белгородской области остается в больнице в тяжелом состоянии с осколочными ранениями ног и травматическим шоком, написал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.Утром в понедельник несколько населенных пунктов Грайворонского округа несколько часов подвергались обстрелу со стороны Украины, жители села Глотово с минно-взрывными ранениями попали в районную больницу: женщина - в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина - в состоянии средней степени тяжести."Семейную пару доставили в городскую больницу №2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока – тяжелая, мужчина с ранениями брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести", - написал Гладков в своем телеграм-канале, уточняя информацию о состоянии раненых жителей Глотово.По его словам, пострадавшие находятся под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
https://ria.ru/20230523/gibel-1873534957.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, украина, вячеслав гладков
Белгородская область, Происшествия, Украина, Вячеслав Гладков
Врачи оказывают помощь двоим раненным при обстреле белгородского Глотово
Гладков: мужчина и женщина, раненные в Глотово, находятся под наблюдением врачей