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Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему любить Путина - РИА Новости, 23.05.2023
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15:59 23.05.2023 (обновлено: 16:00 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/polunin-1873659521.html
Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему любить Путина
Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему любить Путина - РИА Новости, 23.05.2023
Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему любить Путина
Артист балета Сергей Полунин рассказал, что татуировка на руке с украинским гербом не мешает ему любить президента РФ Владимира Путина – с ним у танцовщика... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:59
2023-05-23T16:00
россия
украина
херсон
владимир путин
сергей полунин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Артист балета Сергей Полунин рассказал, что татуировка на руке с украинским гербом не мешает ему любить президента РФ Владимира Путина – с ним у танцовщика целых три татуировки. "Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. И мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина, и считаю, все-таки он добрый человек, за добро. И как бы его люблю и поддерживаю", - сказал он журналистам в Кремле после церемонии вручения госнаград. Также Полунин рассказал, что у него три татуировки с изображением Путина. "Сегодня третий раз я жал руку ему. И три татуировки. Бог любит троицу", - сказал он.
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россия, украина, херсон, владимир путин, сергей полунин
Россия, Украина, Херсон, Владимир Путин, Сергей Полунин
Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему любить Путина

Артист балета Полунин заявил, что татуировка с гербом Украины не мешает ему любить Путина

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАртист балета Сергей Полунин
Артист балета Сергей Полунин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Артист балета Сергей Полунин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Артист балета Сергей Полунин рассказал, что татуировка на руке с украинским гербом не мешает ему любить президента РФ Владимира Путина – с ним у танцовщика целых три татуировки.
"Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. И мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина, и считаю, все-таки он добрый человек, за добро. И как бы его люблю и поддерживаю", - сказал он журналистам в Кремле после церемонии вручения госнаград.
Также Полунин рассказал, что у него три татуировки с изображением Путина.
"Сегодня третий раз я жал руку ему. И три татуировки. Бог любит троицу", - сказал он.
 
РоссияУкраинаХерсонВладимир ПутинСергей Полунин
 
 
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