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Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему любить Путина
Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему любить Путина - РИА Новости, 23.05.2023
Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему любить Путина
Артист балета Сергей Полунин рассказал, что татуировка на руке с украинским гербом не мешает ему любить президента РФ Владимира Путина – с ним у танцовщика... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:59
2023-05-23T15:59
2023-05-23T16:00
россия
украина
херсон
владимир путин
сергей полунин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Артист балета Сергей Полунин рассказал, что татуировка на руке с украинским гербом не мешает ему любить президента РФ Владимира Путина – с ним у танцовщика целых три татуировки. "Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. И мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина, и считаю, все-таки он добрый человек, за добро. И как бы его люблю и поддерживаю", - сказал он журналистам в Кремле после церемонии вручения госнаград. Также Полунин рассказал, что у него три татуировки с изображением Путина. "Сегодня третий раз я жал руку ему. И три татуировки. Бог любит троицу", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, херсон, владимир путин, сергей полунин
Россия, Украина, Херсон, Владимир Путин, Сергей Полунин
Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему любить Путина
Артист балета Полунин заявил, что татуировка с гербом Украины не мешает ему любить Путина