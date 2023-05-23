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Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему любить Путина

Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему любить Путина - РИА Новости, 23.05.2023

Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему любить Путина

Артист балета Сергей Полунин рассказал, что татуировка на руке с украинским гербом не мешает ему любить президента РФ Владимира Путина – с ним у танцовщика... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:59

2023-05-23T15:59

2023-05-23T16:00

россия

украина

херсон

владимир путин

сергей полунин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Артист балета Сергей Полунин рассказал, что татуировка на руке с украинским гербом не мешает ему любить президента РФ Владимира Путина – с ним у танцовщика целых три татуировки. "Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. И мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина, и считаю, все-таки он добрый человек, за добро. И как бы его люблю и поддерживаю", - сказал он журналистам в Кремле после церемонии вручения госнаград. Также Полунин рассказал, что у него три татуировки с изображением Путина. "Сегодня третий раз я жал руку ему. И три татуировки. Бог любит троицу", - сказал он.

россия

украина

херсон

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, херсон, владимир путин, сергей полунин