https://ria.ru/20230523/polunin-1873647071.html
Путин вручил награду артисту балета Сергею Полунину
Путин вручил награду артисту балета Сергею Полунину - РИА Новости, 23.05.2023
Путин вручил награду артисту балета Сергею Полунину
Артист балета Сергей Полунин, который ранее стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей искусства, получил высокую награду из рук президента РФ... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:32
2023-05-23T15:32
2023-05-23T15:32
культура
россия
сергей полунин
владимир путин
балет
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Артист балета Сергей Полунин, который ранее стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей искусства, получил высокую награду из рук президента РФ Владимира Путина. Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Награду артист получил за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства. В марте Полунин не смог прийти на вручении премии для молодых деятелей культуры за 2022 год, так как у него была премьера спектакля. Тогда президент заметил его отсутствие, назвав его молодым, но уже признанным мастером, вписавшим свои страницы в мировую историю хореографии. Он отметил, что Полунин сам активно поддерживает юных танцоров, находит таланты и помогает их становлению.
https://ria.ru/20221201/polunin-1835675267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей полунин, владимир путин, балет
Культура, Россия, Сергей Полунин, Владимир Путин, Балет
Путин вручил награду артисту балета Сергею Полунину
Президент России Путин вручил награду артисту балета Сергею Полунину
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Артист балета Сергей Полунин, который ранее стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей искусства, получил высокую награду из рук президента РФ Владимира Путина.
Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Награду артист получил за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства.
В марте Полунин не смог прийти на вручении премии для молодых деятелей культуры за 2022 год, так как у него была премьера спектакля.
Тогда президент заметил его отсутствие, назвав его молодым, но уже признанным мастером, вписавшим свои страницы в мировую историю хореографии. Он отметил, что Полунин сам активно поддерживает юных танцоров, находит таланты и помогает их становлению.
Сергей Полунин высказался по поводу отъезда талантов из России