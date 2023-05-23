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Путин вручил награду артисту балета Сергею Полунину - РИА Новости, 23.05.2023
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Культура
 
15:32 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/polunin-1873647071.html
Путин вручил награду артисту балета Сергею Полунину
Путин вручил награду артисту балета Сергею Полунину - РИА Новости, 23.05.2023
Путин вручил награду артисту балета Сергею Полунину
Артист балета Сергей Полунин, который ранее стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей искусства, получил высокую награду из рук президента РФ... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:32
2023-05-23T15:32
культура
россия
сергей полунин
владимир путин
балет
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Артист балета Сергей Полунин, который ранее стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей искусства, получил высокую награду из рук президента РФ Владимира Путина. Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Награду артист получил за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства. В марте Полунин не смог прийти на вручении премии для молодых деятелей культуры за 2022 год, так как у него была премьера спектакля. Тогда президент заметил его отсутствие, назвав его молодым, но уже признанным мастером, вписавшим свои страницы в мировую историю хореографии. Он отметил, что Полунин сам активно поддерживает юных танцоров, находит таланты и помогает их становлению.
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россия, сергей полунин, владимир путин, балет
Культура, Россия, Сергей Полунин, Владимир Путин, Балет
Путин вручил награду артисту балета Сергею Полунину

Президент России Путин вручил награду артисту балета Сергею Полунину

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАртист балета Сергей Полунин
Артист балета Сергей Полунин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Артист балета Сергей Полунин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Артист балета Сергей Полунин, который ранее стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей искусства, получил высокую награду из рук президента РФ Владимира Путина.
Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Награду артист получил за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства.
В марте Полунин не смог прийти на вручении премии для молодых деятелей культуры за 2022 год, так как у него была премьера спектакля.
Тогда президент заметил его отсутствие, назвав его молодым, но уже признанным мастером, вписавшим свои страницы в мировую историю хореографии. Он отметил, что Полунин сам активно поддерживает юных танцоров, находит таланты и помогает их становлению.
Премьер Московского академического музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Сергей Полунин во время выступления звезд мирового балета на сцене современного комплекса Галактика в рамках Культурной программы Олимпиады Сочи-2014 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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КультураРоссияСергей ПолунинВладимир ПутинБалет
 
 
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