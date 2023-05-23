https://ria.ru/20230523/polunin-1873647071.html

Путин вручил награду артисту балета Сергею Полунину

Путин вручил награду артисту балета Сергею Полунину - РИА Новости, 23.05.2023

Путин вручил награду артисту балета Сергею Полунину

Артист балета Сергей Полунин, который ранее стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей искусства, получил высокую награду из рук президента РФ... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:32

2023-05-23T15:32

2023-05-23T15:32

культура

россия

сергей полунин

владимир путин

балет

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Артист балета Сергей Полунин, который ранее стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей искусства, получил высокую награду из рук президента РФ Владимира Путина. Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Награду артист получил за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства. В марте Полунин не смог прийти на вручении премии для молодых деятелей культуры за 2022 год, так как у него была премьера спектакля. Тогда президент заметил его отсутствие, назвав его молодым, но уже признанным мастером, вписавшим свои страницы в мировую историю хореографии. Он отметил, что Полунин сам активно поддерживает юных танцоров, находит таланты и помогает их становлению.

https://ria.ru/20221201/polunin-1835675267.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей полунин, владимир путин, балет