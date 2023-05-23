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Минобороны Польши заявило о готовности обучить 30 тысяч украинских солдат

Минобороны Польши заявило о готовности обучить 30 тысяч украинских солдат - РИА Новости, 23.05.2023

Минобороны Польши заявило о готовности обучить 30 тысяч украинских солдат

Польша готова обучить 30 тысяч украинских солдат, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе после окончания... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:59

2023-05-23T16:59

2023-05-23T16:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

мариуш блащак

нато

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Польша готова обучить 30 тысяч украинских солдат, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе после окончания встречи глав оборонных ведомств стран НАТО. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках тренировочной миссии Евросоюза для Украины подготовлены уже 15 тысяч украинских военных. "Мы готовы обучить 30 тысяч. Этот процесс идет быстро. Я услышал оценку после аудита ЕС, касавшегося этого. Она была высокой", - сказал Блащак. Он отметил, что большинство из до сих пор обученных в рамках миссии ЕС украинских солдат обучались именно в Польше. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230519/razocharovanie-1872788695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, мариуш блащак, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины