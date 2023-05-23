Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Польши заявило о готовности обучить 30 тысяч украинских солдат - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/polsha-1873686418.html
Минобороны Польши заявило о готовности обучить 30 тысяч украинских солдат
Минобороны Польши заявило о готовности обучить 30 тысяч украинских солдат - РИА Новости, 23.05.2023
Минобороны Польши заявило о готовности обучить 30 тысяч украинских солдат
Польша готова обучить 30 тысяч украинских солдат, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе после окончания... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:59
2023-05-23T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
мариуш блащак
нато
евросоюз
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4630d94e364c64eecbde49dc763b8a8d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Польша готова обучить 30 тысяч украинских солдат, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе после окончания встречи глав оборонных ведомств стран НАТО. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках тренировочной миссии Евросоюза для Украины подготовлены уже 15 тысяч украинских военных. "Мы готовы обучить 30 тысяч. Этот процесс идет быстро. Я услышал оценку после аудита ЕС, касавшегося этого. Она была высокой", - сказал Блащак. Он отметил, что большинство из до сих пор обученных в рамках миссии ЕС украинских солдат обучались именно в Польше. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230519/razocharovanie-1872788695.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_273f8187b782635f4e5a677ec548a337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, мариуш блащак, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Мариуш Блащак, НАТО, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Минобороны Польши заявило о готовности обучить 30 тысяч украинских солдат

Министр обороны Блащак заявил, что Польша готова обучить 30 тысяч украинских солдат

© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Польша готова обучить 30 тысяч украинских солдат, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе после окончания встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках тренировочной миссии Евросоюза для Украины подготовлены уже 15 тысяч украинских военных.
"Мы готовы обучить 30 тысяч. Этот процесс идет быстро. Я услышал оценку после аудита ЕС, касавшегося этого. Она была высокой", - сказал Блащак. Он отметил, что большинство из до сих пор обученных в рамках миссии ЕС украинских солдат обучались именно в Польше.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
В США признали, что Украина готовит их к разочарованию
19 мая, 01:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаМариуш БлащакНАТОЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала