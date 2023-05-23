https://ria.ru/20230523/polsha-1873604225.html

Володин рассказал, как Польше наладить отношения с Россией

Володин рассказал, как Польше наладить отношения с Россией - РИА Новости, 23.05.2023

Володин рассказал, как Польше наладить отношения с Россией

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил потребовать от польского парламента, если они хотят строить отношения с РФ, начинать с восстановления памятников... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:35

2023-05-23T13:35

2023-05-23T13:35

польша

россия

вячеслав володин

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил потребовать от польского парламента, если они хотят строить отношения с РФ, начинать с восстановления памятников освободителям Польши. "Давайте потребуем от парламента Польши, если они хотят строить отношения с Российской Федерацией, пускай начинают с восстановления памятников освободителям, освободителям Польши, нашим дедам и прадедам, начинают с признания исторических фактов, которые не вызывают ни у кого сомнения, и только после этого садятся за стол переговоров", - сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме. Он добавил, что простить можно многое, кроме "такого хамского поведения в отношении наших прадедов, наших солдат и офицеров". "Мы, коллеги, не должны с вами спускать это никому с рук", - заключил Володин.

https://ria.ru/20230522/polsha-1873376560.html

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польша, россия, вячеслав володин, госдума рф, в мире