https://ria.ru/20230523/polsha-1873604225.html
Володин рассказал, как Польше наладить отношения с Россией
Володин рассказал, как Польше наладить отношения с Россией - РИА Новости, 23.05.2023
Володин рассказал, как Польше наладить отношения с Россией
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил потребовать от польского парламента, если они хотят строить отношения с РФ, начинать с восстановления памятников... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:35
2023-05-23T13:35
2023-05-23T13:35
польша
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вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил потребовать от польского парламента, если они хотят строить отношения с РФ, начинать с восстановления памятников освободителям Польши. "Давайте потребуем от парламента Польши, если они хотят строить отношения с Российской Федерацией, пускай начинают с восстановления памятников освободителям, освободителям Польши, нашим дедам и прадедам, начинают с признания исторических фактов, которые не вызывают ни у кого сомнения, и только после этого садятся за стол переговоров", - сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме. Он добавил, что простить можно многое, кроме "такого хамского поведения в отношении наших прадедов, наших солдат и офицеров". "Мы, коллеги, не должны с вами спускать это никому с рук", - заключил Володин.
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польша, россия, вячеслав володин, госдума рф, в мире
Польша, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
Володин рассказал, как Польше наладить отношения с Россией
Володин: Польше надо начать с восстановления памятников для развития отношений с Россией