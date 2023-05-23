Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал, как Польше наладить отношения с Россией - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/polsha-1873604225.html
Володин рассказал, как Польше наладить отношения с Россией
Володин рассказал, как Польше наладить отношения с Россией - РИА Новости, 23.05.2023
Володин рассказал, как Польше наладить отношения с Россией
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил потребовать от польского парламента, если они хотят строить отношения с РФ, начинать с восстановления памятников... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:35
2023-05-23T13:35
польша
россия
вячеслав володин
госдума рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил потребовать от польского парламента, если они хотят строить отношения с РФ, начинать с восстановления памятников освободителям Польши. "Давайте потребуем от парламента Польши, если они хотят строить отношения с Российской Федерацией, пускай начинают с восстановления памятников освободителям, освободителям Польши, нашим дедам и прадедам, начинают с признания исторических фактов, которые не вызывают ни у кого сомнения, и только после этого садятся за стол переговоров", - сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме. Он добавил, что простить можно многое, кроме "такого хамского поведения в отношении наших прадедов, наших солдат и офицеров". "Мы, коллеги, не должны с вами спускать это никому с рук", - заключил Володин.
https://ria.ru/20230522/polsha-1873376560.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_85ed1633f045091b5feb5ae9050d801f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, россия, вячеслав володин, госдума рф, в мире
Польша, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
Володин рассказал, как Польше наладить отношения с Россией

Володин: Польше надо начать с восстановления памятников для развития отношений с Россией

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил потребовать от польского парламента, если они хотят строить отношения с РФ, начинать с восстановления памятников освободителям Польши.
«
"Давайте потребуем от парламента Польши, если они хотят строить отношения с Российской Федерацией, пускай начинают с восстановления памятников освободителям, освободителям Польши, нашим дедам и прадедам, начинают с признания исторических фактов, которые не вызывают ни у кого сомнения, и только после этого садятся за стол переговоров", - сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме.
Он добавил, что простить можно многое, кроме "такого хамского поведения в отношении наших прадедов, наших солдат и офицеров".
"Мы, коллеги, не должны с вами спускать это никому с рук", - заключил Володин.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Власти Польши ответили на слова Володина о возмещении средств
22 мая, 11:59
 
ПольшаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала