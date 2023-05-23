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Володин предложил Польше вернуть земли, полученные после Второй мировой - РИА Новости, 23.05.2023
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13:01 23.05.2023 (обновлено: 18:24 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/polsha-1873594809.html
Володин предложил Польше вернуть земли, полученные после Второй мировой
Володин предложил Польше вернуть земли, полученные после Второй мировой - РИА Новости, 23.05.2023
Володин предложил Польше вернуть земли, полученные после Второй мировой
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне сообщений о начале подсчета Варшавой "ущерба" от действий СССР во время и после Второй мировой предложил Польше вернуть... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:01
2023-05-23T18:24
в мире
польша
вячеслав володин
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне сообщений о начале подсчета Варшавой "ущерба" от действий СССР во время и после Второй мировой предложил Польше вернуть часть своих территорий тем странам, которые отдали им их по итогам войны. &quot;Им (Польше. — Прим. ред.) пора бы вспомнить, благодаря какому государству, какому народу они сегодня существуют. Не было бы Польши, не было бы. И если их так что-то не устраивает, пускай возьмут и вернут часть своих территорий тем странам, которые по итогам Второй мировой войны эти территории им отдали по решению Советского Союза&quot;, — заявил Володин на пленарном заседании в Госдуме.Он добавил, что это "всего лишь первый шаг к тому, чтобы напомнить, благодаря чему и кому так сегодня многие себя комфортно чувствуют в Польше". Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что республика сначала хочет добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а потом может предъявить подобные претензии России. Директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери Варшавы во время Второй мировой войны лежат "в области политических фантазий". В понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны.
https://ria.ru/20230501/polsha-1868878084.html
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в мире, польша, вячеслав володин
В мире, Польша, Вячеслав Володин
Володин предложил Польше вернуть земли, полученные после Второй мировой

Володин предложил Польше вернуть земли, полученные после Второй мировой благодаря СССР

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне сообщений о начале подсчета Варшавой "ущерба" от действий СССР во время и после Второй мировой предложил Польше вернуть часть своих территорий тем странам, которые отдали им их по итогам войны.
«

"Им (Польше. — Прим. ред.) пора бы вспомнить, благодаря какому государству, какому народу они сегодня существуют. Не было бы Польши, не было бы. И если их так что-то не устраивает, пускай возьмут и вернут часть своих территорий тем странам, которые по итогам Второй мировой войны эти территории им отдали по решению Советского Союза", — заявил Володин на пленарном заседании в Госдуме.

Он добавил, что это "всего лишь первый шаг к тому, чтобы напомнить, благодаря чему и кому так сегодня многие себя комфортно чувствуют в Польше".
Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что республика сначала хочет добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а потом может предъявить подобные претензии России. Директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери Варшавы во время Второй мировой войны лежат "в области политических фантазий". В понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны.
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