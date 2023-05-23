https://ria.ru/20230523/polsha-1873580498.html

Госдума предложила запретить польским компаниям перевозки по России

Госдума предложила запретить польским компаниям перевозки по России - РИА Новости, 23.05.2023

Госдума предложила запретить польским компаниям перевозки по России

Госдума на пленарном заседании приняла обращение палаты к правительству с предложением запретить польским автомобильным перевозчикам выполнять рейсы по... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:23

2023-05-23T12:23

2023-05-23T13:40

россия

госдума рф

экономика

польша

вячеслав володин

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла обращение палаты к правительству с предложением запретить польским автомобильным перевозчикам выполнять рейсы по территории России, следует из документа в думской электронной базе."Депутаты предлагают внести изменения в постановление правительства от 30 сентября 2022 года № 1728 <...>, предусматривающие исключение выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории России", — говорится в документе.При этом депутаты допустили возможность перемещения польских транспортных средств от границы до ближайших таможенных терминалов для "перецепки прицепов или полуприцепов, либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков". Стоимость топлива для польских компаний предлагается установить на уровне цен Евросоюза.По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, после вступления в силу этого решения Польша лишится порядка 8,5 миллиарда евро доходов, получаемых за счет России."Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около двух тысяч польских транспортных компаний обанкротятся", — подчеркнул он.На пленарном заседании Володин заявил, что в отношениях между странами можно многое прощать, кроме того, когда "топчут память" солдат и офицеров, которые уже не могут постоять за себя.

https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html

https://ria.ru/20230515/polsha-1872011611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, госдума рф, экономика, польша, вячеслав володин