https://ria.ru/20230523/polsha-1873541762.html

В Польше неизвестный металлический предмет упал на жилой дом

В Польше неизвестный металлический предмет упал на жилой дом - РИА Новости, 23.05.2023

В Польше неизвестный металлический предмет упал на жилой дом

Неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в Польше, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на владельца дома. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T09:24

2023-05-23T09:24

2023-05-23T11:04

в мире

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151768/79/1517687955_0:291:5581:3430_1920x0_80_0_0_97ab5feb966ef28d377859e8eb980041.jpg

ВАРШАВА, 23 мая — РИА Новости. Неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в Польше, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на владельца дома. Это произошло в деревне Раков Великопольского воеводства, недалеко от границы с Куявско-Поморским воеводством."Он (предмет. — Прим. ред.) нанес серьезные повреждения крыше, пробил ее и упал внутрь. Никто не пострадал", — говорится в сообщении. Хозяин дома рассказал, что был в это время на работе, но в доме оставался сын."Он развел огонь в печи в котельной, пошел наверх, включил музыку, и через некоторое время что-то грохнуло. Он не знал, что произошло", — приводит радио слова владельца. По его словам, вернувшись домой, он увидел дыру в крыше размером примерно 100 на 70 сантиметров. На чердаке домочадцы обнаружили металлический предмет округлой формы, расколотый на две части. "Один элемент весит около двух килограммов, а в общей сложности — более четырех килограммов", — уточнило радио. О происшествии сообщили полиции, военным и прокуратуре, но выяснить происхождение предмета пока не удалось. "Следователи провели обширный анализ. Они обратились в службы, расследующие инциденты гражданской и военной авиации. Однако те исключили, что предмет, упавший на крышу, был элементом самолета", — отмечает RMF FM. Прокуратура также обратилась за помощью к Польскому аэронавигационному агентству. Там установили, что в соответствующее время над Раковом пролетал самолет, направлявшийся в Ирландию. Технические службы на аэродроме проверили, не оторвалась ли у него какая-либо деталь, но ничего недостающего не обнаружили.Тем временем правоохранители продолжают выдвигать различные версии. "Прокуратура Конина вместе с полицией теперь выдвинули удивительную версию, что предмет, пробивший крышу, был деталью сельскохозяйственной машины, которая могла оторваться во время работы. Теперь по этому вопросу должен дать заключение соответствующий эксперт", — рассказало радио. В апреле в районе города Быдгощ обнаружили обломки неизвестного предмета. Эксперты сочли, что это крылатая ракета российского производства X-55. А в ноябре прошлого года в Пшеводуве, недалеко от границы с Украиной, упала выпущенная украинскими ПВО ракета С-300, из-за чего погибли два человека.

https://ria.ru/20230522/raketa-1873357563.html

https://ria.ru/20230515/aerostat-1871914850.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша