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В Польше неизвестный металлический предмет упал на жилой дом - РИА Новости, 23.05.2023
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09:24 23.05.2023 (обновлено: 11:04 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/polsha-1873541762.html
В Польше неизвестный металлический предмет упал на жилой дом
В Польше неизвестный металлический предмет упал на жилой дом - РИА Новости, 23.05.2023
В Польше неизвестный металлический предмет упал на жилой дом
Неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в Польше, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на владельца дома. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:24
2023-05-23T11:04
в мире
польша
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ВАРШАВА, 23 мая — РИА Новости. Неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в Польше, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на владельца дома. Это произошло в деревне Раков Великопольского воеводства, недалеко от границы с Куявско-Поморским воеводством."Он (предмет. — Прим. ред.) нанес серьезные повреждения крыше, пробил ее и упал внутрь. Никто не пострадал", — говорится в сообщении. Хозяин дома рассказал, что был в это время на работе, но в доме оставался сын."Он развел огонь в печи в котельной, пошел наверх, включил музыку, и через некоторое время что-то грохнуло. Он не знал, что произошло", — приводит радио слова владельца. По его словам, вернувшись домой, он увидел дыру в крыше размером примерно 100 на 70 сантиметров. На чердаке домочадцы обнаружили металлический предмет округлой формы, расколотый на две части. "Один элемент весит около двух килограммов, а в общей сложности — более четырех килограммов", — уточнило радио. О происшествии сообщили полиции, военным и прокуратуре, но выяснить происхождение предмета пока не удалось. "Следователи провели обширный анализ. Они обратились в службы, расследующие инциденты гражданской и военной авиации. Однако те исключили, что предмет, упавший на крышу, был элементом самолета", — отмечает RMF FM. Прокуратура также обратилась за помощью к Польскому аэронавигационному агентству. Там установили, что в соответствующее время над Раковом пролетал самолет, направлявшийся в Ирландию. Технические службы на аэродроме проверили, не оторвалась ли у него какая-либо деталь, но ничего недостающего не обнаружили.Тем временем правоохранители продолжают выдвигать различные версии. "Прокуратура Конина вместе с полицией теперь выдвинули удивительную версию, что предмет, пробивший крышу, был деталью сельскохозяйственной машины, которая могла оторваться во время работы. Теперь по этому вопросу должен дать заключение соответствующий эксперт", — рассказало радио. В апреле в районе города Быдгощ обнаружили обломки неизвестного предмета. Эксперты сочли, что это крылатая ракета российского производства X-55. А в ноябре прошлого года в Пшеводуве, недалеко от границы с Украиной, упала выпущенная украинскими ПВО ракета С-300, из-за чего погибли два человека.
https://ria.ru/20230522/raketa-1873357563.html
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в мире, польша
В мире, Польша
В Польше неизвестный металлический предмет упал на жилой дом

RMF FM: неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в Польше

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 мая — РИА Новости. Неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в Польше, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на владельца дома.
Это произошло в деревне Раков Великопольского воеводства, недалеко от границы с Куявско-Поморским воеводством.
"Он (предмет. — Прим. ред.) нанес серьезные повреждения крыше, пробил ее и упал внутрь. Никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Хозяин дома рассказал, что был в это время на работе, но в доме оставался сын.
"Он развел огонь в печи в котельной, пошел наверх, включил музыку, и через некоторое время что-то грохнуло. Он не знал, что произошло", — приводит радио слова владельца.
По его словам, вернувшись домой, он увидел дыру в крыше размером примерно 100 на 70 сантиметров. На чердаке домочадцы обнаружили металлический предмет округлой формы, расколотый на две части.
"Один элемент весит около двух килограммов, а в общей сложности — более четырех килограммов", — уточнило радио.
О происшествии сообщили полиции, военным и прокуратуре, но выяснить происхождение предмета пока не удалось.
"Следователи провели обширный анализ. Они обратились в службы, расследующие инциденты гражданской и военной авиации. Однако те исключили, что предмет, упавший на крышу, был элементом самолета", — отмечает RMF FM.
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Прокуратура также обратилась за помощью к Польскому аэронавигационному агентству. Там установили, что в соответствующее время над Раковом пролетал самолет, направлявшийся в Ирландию. Технические службы на аэродроме проверили, не оторвалась ли у него какая-либо деталь, но ничего недостающего не обнаружили.
Тем временем правоохранители продолжают выдвигать различные версии.
"Прокуратура Конина вместе с полицией теперь выдвинули удивительную версию, что предмет, пробивший крышу, был деталью сельскохозяйственной машины, которая могла оторваться во время работы. Теперь по этому вопросу должен дать заключение соответствующий эксперт", — рассказало радио.
В апреле в районе города Быдгощ обнаружили обломки неизвестного предмета. Эксперты сочли, что это крылатая ракета российского производства X-55. А в ноябре прошлого года в Пшеводуве, недалеко от границы с Украиной, упала выпущенная украинскими ПВО ракета С-300, из-за чего погибли два человека.
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