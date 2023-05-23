https://ria.ru/20230523/pmef-1873536073.html
Мишустин пригласил участников российско-китайского бизнес-форума на ПМЭФ
Мишустин пригласил участников российско-китайского бизнес-форума на ПМЭФ - РИА Новости, 23.05.2023
Мишустин пригласил участников российско-китайского бизнес-форума на ПМЭФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил участников российско-китайского бизнес-форума в Шанхае принять участие в Петербургском международном... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:18
2023-05-23T08:18
2023-05-23T08:18
экономика
россия
михаил мишустин
петербургский международный экономический форум (фонд)
екатеринбург
иннопром
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил участников российско-китайского бизнес-форума в Шанхае принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а также в промышленной выставке "Иннопром". "Хочу пригласить вас принять участие в одном из самых масштабных и значимых деловых событий в мире − Петербургском международном экономическом форуме. В этом году он откроется 14 июня. А в июле ждем вас в Екатеринбурге − на промышленной выставке "Иннопром", в рамках которой пройдет "Седьмое российско-китайское ЭКСПО", - сказал премьер на российско-китайском бизнес-форуме.
https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1870471660.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, петербургский международный экономический форум (фонд), екатеринбург, иннопром
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Петербургский международный экономический форум (фонд), Екатеринбург, Иннопром
Мишустин пригласил участников российско-китайского бизнес-форума на ПМЭФ
Мишустин пригласил участников российско-китайского бизнес-форума на ПМЭФ и "Иннопром"