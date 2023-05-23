https://ria.ru/20230523/plan-1873702144.html

Глава МИД Нидерландов прокомментировал мирный план Китая по Украине

Глава МИД Нидерландов прокомментировал мирный план Китая по Украине - РИА Новости, 23.05.2023

Глава МИД Нидерландов прокомментировал мирный план Китая по Украине

Нидерланды считают ценными такие пункты плана Китая по урегулированию конфликта Украине, как ядерная безопасность и зерновая сделка, сообщил во вторник глава... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:41

2023-05-23T17:41

2023-05-23T17:49

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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Нидерланды считают ценными такие пункты плана Китая по урегулированию конфликта Украине, как ядерная безопасность и зерновая сделка, сообщил во вторник глава МИД Вопке Хукстра. Министр иностранных дел Нидерландов 23-24 мая находится с визитом в Китае. "Мы видим ценные моменты в документе с изложением позиции Китая по войне на Украине, такие как обеспечение ядерной безопасности и реализация черноморской сделки по зерну", - заявил Хукстра, выступая перед журналистами в Пекине, его слова приводятся на сайте МИД Нидерландов. Он отметил, что Нидерланды согласны с позицией Китая о важности предотвращения применения оружия массового поражения. "Я также подчеркнул важность воздержания всех стран от поставок оружия России и необходимость не допустить обхода санкций", - добавил министр. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявил накануне глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ - ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В российском МИД, комментируя очередное продление сделки, заявили, что "перекосы" в имплементации зерновой сделки должны быть исправлены как можно скорее.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230523/f16-1873553656.html

https://ria.ru/20230420/tanki-1866573932.html

https://ria.ru/20230520/mus-1873157777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, нидерланды, украина