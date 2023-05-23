https://ria.ru/20230523/piloty-1873715386.html

Обучать украинских летчиков пилотировать F-16 будут в Европе, заявили в США

Обучать украинских летчиков пилотировать F-16 будут в Европе, заявили в США - РИА Новости, 23.05.2023

Обучать украинских летчиков пилотировать F-16 будут в Европе, заявили в США

Обучать украинских летчиков пилотированию F-16 планируется в Европе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:39

2023-05-23T18:39

2023-05-23T18:39

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Обучать украинских летчиков пилотированию F-16 планируется в Европе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Как сказал президент (США Джо Байден), мы начнем тренировки украинских пилотов, которые, вероятно, будут происходить в Европе, недалеко от Украины, как это было во многих других случаях", - заявил Кирби в интервью CNN. В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230523/f16-1873548565.html

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