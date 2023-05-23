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Обучать украинских летчиков пилотировать F-16 будут в Европе, заявили в США - РИА Новости, 23.05.2023
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18:39 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/piloty-1873715386.html
Обучать украинских летчиков пилотировать F-16 будут в Европе, заявили в США
Обучать украинских летчиков пилотировать F-16 будут в Европе, заявили в США - РИА Новости, 23.05.2023
Обучать украинских летчиков пилотировать F-16 будут в Европе, заявили в США
Обучать украинских летчиков пилотированию F-16 планируется в Европе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:39
2023-05-23T18:39
в мире
сша
россия
джо байден
украина
g7
нато
f-16
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Обучать украинских летчиков пилотированию F-16 планируется в Европе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Как сказал президент (США Джо Байден), мы начнем тренировки украинских пилотов, которые, вероятно, будут происходить в Европе, недалеко от Украины, как это было во многих других случаях", - заявил Кирби в интервью CNN. В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, сша, россия, джо байден, украина, g7, нато, f-16, владимир зеленский, джон кирби
В мире, США, Россия, Джо Байден, Украина, G7, НАТО, F-16, Владимир Зеленский, Джон Кирби
Обучать украинских летчиков пилотировать F-16 будут в Европе, заявили в США

Белый дом: обучать украинских летчиков пилотировать F-16 будут в Европе

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Обучать украинских летчиков пилотированию F-16 планируется в Европе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Как сказал президент (США Джо Байден), мы начнем тренировки украинских пилотов, которые, вероятно, будут происходить в Европе, недалеко от Украины, как это было во многих других случаях", - заявил Кирби в интервью CNN.
В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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В миреСШАРоссияДжо БайденУкраинаG7НАТОF-16Владимир ЗеленскийДжон Кирби
 
 
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