https://ria.ru/20230523/perepalka-1873527553.html
Встреча Бербок и Сийярто закончилась перепалкой из-за Украины, пишут СМИ
Встреча Бербок и Сийярто закончилась перепалкой из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2023
Встреча Бербок и Сийярто закончилась перепалкой из-за Украины, пишут СМИ
Встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто закончилась перепалкой из-за вопроса банка OTP и блокировки помощи Украине,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T04:20
2023-05-23T04:20
2023-05-23T10:33
в мире
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венгрия
петер сийярто
анналена бербок
евросоюз
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто закончилась перепалкой из-за вопроса банка OTP и блокировки помощи Украине, написал обозреватель Politico Якопо Баригацци."По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине", — говорится в статье.По словам журналиста, Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить дополнительную военную помощь ЕС Киеву. Она также процитировала некие "неуточненные сообщения" о венгерском банке OTP, уличив его в нарушении международного права, сообщил обозреватель.Будапешт отверг обвинения и назвал отчеты неверными, рассказал Баригацци.В понедельник Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен выступать против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины до тех пор, пока OTP фигурирует в списке "спонсоров войны".Ранее Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло венгерскую банковскую группу в этот перечень из-за якобы имевшего место льготного кредитования российских военных.
https://ria.ru/20230522/vengriya-1873452392.html
https://ria.ru/20230523/davlenie-1873525088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, венгрия, петер сийярто, анналена бербок, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Венгрия, Петер Сийярто, Анналена Бербок, Евросоюз
Встреча Бербок и Сийярто закончилась перепалкой из-за Украины, пишут СМИ
Politico: Бербок и Сийярто поспорили из-за венгерского банка ОТР и помощи Украине