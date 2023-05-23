Рейтинг@Mail.ru
Встреча Бербок и Сийярто закончилась перепалкой из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 23.05.2023 (обновлено: 10:33 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/perepalka-1873527553.html
Встреча Бербок и Сийярто закончилась перепалкой из-за Украины, пишут СМИ
Встреча Бербок и Сийярто закончилась перепалкой из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2023
Встреча Бербок и Сийярто закончилась перепалкой из-за Украины, пишут СМИ
Встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто закончилась перепалкой из-за вопроса банка OTP и блокировки помощи Украине,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T04:20
2023-05-23T10:33
в мире
украина
германия
венгрия
петер сийярто
анналена бербок
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873527427_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_c7807aa6df01d92ae13f54c3d3ad72f8.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто закончилась перепалкой из-за вопроса банка OTP и блокировки помощи Украине, написал обозреватель Politico Якопо Баригацци.&quot;По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине&quot;, — говорится в статье.По словам журналиста, Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить дополнительную военную помощь ЕС Киеву. Она также процитировала некие "неуточненные сообщения" о венгерском банке OTP, уличив его в нарушении международного права, сообщил обозреватель.Будапешт отверг обвинения и назвал отчеты неверными, рассказал Баригацци.В понедельник Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен выступать против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины до тех пор, пока OTP фигурирует в списке "спонсоров войны".Ранее Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло венгерскую банковскую группу в этот перечень из-за якобы имевшего место льготного кредитования российских военных.
https://ria.ru/20230522/vengriya-1873452392.html
https://ria.ru/20230523/davlenie-1873525088.html
украина
германия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873527427_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51f4f0e4d9021229f825a303d9ebcca7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, венгрия, петер сийярто, анналена бербок, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Венгрия, Петер Сийярто, Анналена Бербок, Евросоюз
Встреча Бербок и Сийярто закончилась перепалкой из-за Украины, пишут СМИ

Politico: Бербок и Сийярто поспорили из-за венгерского банка ОТР и помощи Украине

© AP Photo / Markus SchreiberГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто закончилась перепалкой из-за вопроса банка OTP и блокировки помощи Украине, написал обозреватель Politico Якопо Баригацци.
«

"По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине", — говорится в статье.

По словам журналиста, Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить дополнительную военную помощь ЕС Киеву. Она также процитировала некие "неуточненные сообщения" о венгерском банке OTP, уличив его в нарушении международного права, сообщил обозреватель.
Будапешт отверг обвинения и назвал отчеты неверными, рассказал Баригацци.
Банкомат венгерского государственного банка OTP - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Украина пообещала Венгрии решить вопрос с банком OTP
22 мая, 16:34
В понедельник Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен выступать против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины до тех пор, пока OTP фигурирует в списке "спонсоров войны".
Ранее Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло венгерскую банковскую группу в этот перечень из-за якобы имевшего место льготного кредитования российских военных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
"Высшая точка". Зеленского предупредили, что дальше все будет только хуже
Вчера, 02:40
 
В миреУкраинаГерманияВенгрияПетер СийяртоАнналена БербокЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала