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РБК: после выхода на пенсию россияне работают еще несколько лет - РИА Новости, 23.05.2023
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10:56 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/pensiya-1873559288.html
РБК: после выхода на пенсию россияне работают еще несколько лет
РБК: после выхода на пенсию россияне работают еще несколько лет - РИА Новости, 23.05.2023
РБК: после выхода на пенсию россияне работают еще несколько лет
После назначения пенсии россияне работают в среднем семь с половиной лет, пишет РБК. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:56
2023-05-23T10:56
россия
общество
александр сафонов
рбк (медиагруппа)
пенсия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. После назначения пенсии россияне работают в среднем семь с половиной лет, пишет РБК."В 2022 году он (трудовой стаж после назначения пенсии) составил 7,47 года. &lt;…&gt; Это наибольшее значение показателя за весь период доступной статистики. В 2020 году &lt;…&gt; — 7,02 года", - сообщает издание.Более 17,5% пенсионеров продолжают трудиться после назначения выплаты. Из этого количества треть имеет стаж от одного до четырех лет после назначения пенсии, 6% — от пяти до девяти лет, 2,8% - 10–14 лет, 1,7% - от 15 лет и более, указывается в материале.Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов сказал РБК, что это может быть связано с тем, что в России растет число получателей социальных пенсий, которые положены людям с недостаточным трудовым стажем. Им необходимо работать, чтобы компенсировать отсутствие страховой пенсии, отметили в статье.
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россия, общество, александр сафонов, рбк (медиагруппа), пенсия
Россия, Общество, Александр Сафонов, РБК (медиагруппа), Пенсия
РБК: после выхода на пенсию россияне работают еще несколько лет

РБК: после выхода на пенсию россияне продолжают работать в среднем 7,5 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд в ПФР
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. После назначения пенсии россияне работают в среднем семь с половиной лет, пишет РБК.
"В 2022 году он (трудовой стаж после назначения пенсии) составил 7,47 года. <…> Это наибольшее значение показателя за весь период доступной статистики. В 2020 году <…> — 7,02 года", - сообщает издание.
Более 17,5% пенсионеров продолжают трудиться после назначения выплаты. Из этого количества треть имеет стаж от одного до четырех лет после назначения пенсии, 6% — от пяти до девяти лет, 2,8% - 10–14 лет, 1,7% - от 15 лет и более, указывается в материале.
Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов сказал РБК, что это может быть связано с тем, что в России растет число получателей социальных пенсий, которые положены людям с недостаточным трудовым стажем. Им необходимо работать, чтобы компенсировать отсутствие страховой пенсии, отметили в статье.
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