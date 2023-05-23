https://ria.ru/20230523/pensionery-1873573900.html

Военным пенсионерам, снова ушедшим на фронт, продолжат платить пенсию

Военным пенсионерам, снова ушедшим на фронт, продолжат платить пенсию - РИА Новости, 23.05.2023

Военным пенсионерам, снова ушедшим на фронт, продолжат платить пенсию

Военным пенсионерам, которые снова ушли служить в составе вооруженных сил, продолжат выплачивать пенсию, такой ответ от правительства РФ получил на свое... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:02

2023-05-23T12:02

2023-05-23T12:02

специальная военная операция на украине

общество

россия

сергей миронов

справедливая россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Военным пенсионерам, которые снова ушли служить в составе вооруженных сил, продолжат выплачивать пенсию, такой ответ от правительства РФ получил на свое обращение глава фракции "Справедливая Россия - за правду!" Сергей Миронов. "Хочу вам рассказать хорошую новость. В апреле этого года я направил обращение в правительство с предложением устранить несправедливость по отношению к военным пенсионерам, которые пошли добровольцами на фронт, на специальную военную операцию", - рассказал Миронов журналистам. Он объяснил, что, в соответствии с законом, если военный пенсионер восстанавливал свою военную службу в любом качестве, ему прекращали выплачивать пенсию. "Пришел положительный ответ от правительства. В ближайшее время эта несправедливость будет устранена", - заявил Миронов.

https://ria.ru/20230420/pensiya-1866653540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, сергей миронов, справедливая россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр