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Военным пенсионерам, снова ушедшим на фронт, продолжат платить пенсию - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:02 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/pensionery-1873573900.html
Военным пенсионерам, снова ушедшим на фронт, продолжат платить пенсию
Военным пенсионерам, снова ушедшим на фронт, продолжат платить пенсию - РИА Новости, 23.05.2023
Военным пенсионерам, снова ушедшим на фронт, продолжат платить пенсию
Военным пенсионерам, которые снова ушли служить в составе вооруженных сил, продолжат выплачивать пенсию, такой ответ от правительства РФ получил на свое... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:02
2023-05-23T12:02
специальная военная операция на украине
общество
россия
сергей миронов
справедливая россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Военным пенсионерам, которые снова ушли служить в составе вооруженных сил, продолжат выплачивать пенсию, такой ответ от правительства РФ получил на свое обращение глава фракции "Справедливая Россия - за правду!" Сергей Миронов. "Хочу вам рассказать хорошую новость. В апреле этого года я направил обращение в правительство с предложением устранить несправедливость по отношению к военным пенсионерам, которые пошли добровольцами на фронт, на специальную военную операцию", - рассказал Миронов журналистам. Он объяснил, что, в соответствии с законом, если военный пенсионер восстанавливал свою военную службу в любом качестве, ему прекращали выплачивать пенсию. "Пришел положительный ответ от правительства. В ближайшее время эта несправедливость будет устранена", - заявил Миронов.
https://ria.ru/20230420/pensiya-1866653540.html
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общество, россия, сергей миронов, справедливая россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Сергей Миронов, Справедливая Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Военным пенсионерам, снова ушедшим на фронт, продолжат платить пенсию

Миронов заявил, что военным пенсионерам, снова ушедшим на фронт, продолжат платить пенсию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Военным пенсионерам, которые снова ушли служить в составе вооруженных сил, продолжат выплачивать пенсию, такой ответ от правительства РФ получил на свое обращение глава фракции "Справедливая Россия - за правду!" Сергей Миронов.
"Хочу вам рассказать хорошую новость. В апреле этого года я направил обращение в правительство с предложением устранить несправедливость по отношению к военным пенсионерам, которые пошли добровольцами на фронт, на специальную военную операцию", - рассказал Миронов журналистам. Он объяснил, что, в соответствии с законом, если военный пенсионер восстанавливал свою военную службу в любом качестве, ему прекращали выплачивать пенсию.
"Пришел положительный ответ от правительства. В ближайшее время эта несправедливость будет устранена", - заявил Миронов.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСергей МироновСправедливая РоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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