https://ria.ru/20230523/pasport-1873719201.html
На Украине призвали убрать русский язык из внутренних паспортов
На Украине призвали убрать русский язык из внутренних паспортов - РИА Новости, 23.05.2023
На Украине призвали убрать русский язык из внутренних паспортов
Львовская областная военная администрация (ОВА) направила обращение в офис Владимира Зеленского, МИД и парламент Украины с требованием отменить дублирование... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:54
2023-05-23T18:54
2023-05-23T18:56
украина
владимир зеленский
тарас креминь
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Львовская областная военная администрация (ОВА) направила обращение в офис Владимира Зеленского, МИД и парламент Украины с требованием отменить дублирование данных на русском языке во внутреннем паспорте украинцев, сообщил во вторник глава администрации Максим Козицкий. "Русского языка не должно быть в паспортах украинцев! Сегодня, 23 мая, Львовская ОВА направила письмо-обращение в Верховную раду Украины, офис Зеленского и министерство внутренних дел Украины, чтобы для граждан Украины, являющихся владельцами паспортов-книжек, не было требования дублировать свои персональные данные "наречием" агрессора на обороте, при вклеивании новой фотографии или изготовлении бумажного паспорта", - написал Козицкий в своем Telegram-канале. Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь призвал Верховную раду убрать русский язык из паспортов граждан старого образца, в которых информация записана как на украинском, так и на русском языке. Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3,4 тысячи гривен (92 доллара).
https://ria.ru/20230206/derusifikatsiya-1850113685.html
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украина, владимир зеленский, тарас креминь, верховная рада украины
Украина, Владимир Зеленский, Тарас Креминь, Верховная Рада Украины
На Украине призвали убрать русский язык из внутренних паспортов
Львовская ОВА призвала убрать дублирование данных во внутренних паспортах на русском языке