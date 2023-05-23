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Пользователи пожаловались на сбои в работе Ozon - РИА Новости, 23.05.2023
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12:55 23.05.2023 (обновлено: 13:49 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/ozon-1873593323.html
Пользователи пожаловались на сбои в работе Ozon
Пользователи пожаловались на сбои в работе Ozon - РИА Новости, 23.05.2023
Пользователи пожаловались на сбои в работе Ozon
Пользователи пожаловались на проблемы с работой маркетплейса Ozon, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:55
2023-05-23T13:49
ozon
россия
общество
технологии
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи пожаловались на проблемы с работой маркетплейса Ozon, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.По состоянию на 12:58 мск специалисты зафиксировали 2639 жалоб.Корреспондент РИА Новости сообщил о сбоях в работе мобильного приложения и сайта. При выборе любого товара появляется уведомление: "Такой страницы товара не существует. Страница была удалена или вы перешли по неверной ссылке".Агентство направило запрос в компанию.
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ozon, россия, общество, технологии
Ozon, Россия, Общество, Технологии
Пользователи пожаловались на сбои в работе Ozon

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе маркетплейса Ozon

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи пожаловались на проблемы с работой маркетплейса Ozon, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.
По состоянию на 12:58 мск специалисты зафиксировали 2639 жалоб.
Корреспондент РИА Новости сообщил о сбоях в работе мобильного приложения и сайта. При выборе любого товара появляется уведомление: "Такой страницы товара не существует. Страница была удалена или вы перешли по неверной ссылке".
Агентство направило запрос в компанию.
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои
18 марта, 10:34
 
OzonРоссияОбществоТехнологии
 
 
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