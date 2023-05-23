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Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности - РИА Новости, 23.05.2023
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12:08 23.05.2023 (обновлено: 14:44 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/orban-1873576489.html
Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности
Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности - РИА Новости, 23.05.2023
Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности
Евросоюз должен заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во выступления на экономическом... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:08
2023-05-23T14:44
европа
россия
венгрия
виктор орбан
в мире
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ДОХА, 23 мая — РИА Новости. Евросоюз должен заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во выступления на экономическом форуме в Катаре."Конечно, мы должны заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности", — сказал он.Говоря о будущем самого ЕС, политик отметил, что существует два способа взглянуть на ситуацию. По его словам, в Брюсселе хотят создать "соединенные штаты Европы", а некоторые страны, включая Венгрию, напротив, выступают за расширение национальных компетенций государств — членов союза.Ранее венгерский министр иностранных дел Питер Сийярто заявил, что предложил коллеге Сергею Лаврову и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку "место для мирных переговоров в любое время". Дипломат заметил, что "текущий европейский и трансатлантический контекст" сложился "не в пользу мира", которого "хочет большинство людей".Россия в конце 2021 года опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали Москве письменный ответ на предложения, однако, как заявил Владимир Путин, требования России были проигнорированы.Сейчас же руководство альянса рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности уже Киеву. В мае замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что членам блока "рано или поздно придется обсуждать" этот вопрос, однако консенсуса по продвижению членства Украины нет.
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европа, россия, венгрия, виктор орбан, в мире
Европа, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, В мире
Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности

Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС договориться с Россией о будущем европейской безопасности

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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ДОХА, 23 мая — РИА Новости. Евросоюз должен заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во выступления на экономическом форуме в Катаре.
"Конечно, мы должны заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности", — сказал он.
Говоря о будущем самого ЕС, политик отметил, что существует два способа взглянуть на ситуацию. По его словам, в Брюсселе хотят создать "соединенные штаты Европы", а некоторые страны, включая Венгрию, напротив, выступают за расширение национальных компетенций государств — членов союза.
Ранее венгерский министр иностранных дел Питер Сийярто заявил, что предложил коллеге Сергею Лаврову и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку "место для мирных переговоров в любое время". Дипломат заметил, что "текущий европейский и трансатлантический контекст" сложился "не в пользу мира", которого "хочет большинство людей".
Россия в конце 2021 года опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали Москве письменный ответ на предложения, однако, как заявил Владимир Путин, требования России были проигнорированы.
Сейчас же руководство альянса рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности уже Киеву. В мае замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что членам блока "рано или поздно придется обсуждать" этот вопрос, однако консенсуса по продвижению членства Украины нет.
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