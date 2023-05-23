https://ria.ru/20230523/orban-1873576489.html

Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности

Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности - РИА Новости, 23.05.2023

Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности

Евросоюз должен заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во выступления на экономическом... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:08

2023-05-23T12:08

2023-05-23T14:44

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ДОХА, 23 мая — РИА Новости. Евросоюз должен заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во выступления на экономическом форуме в Катаре."Конечно, мы должны заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности", — сказал он.Говоря о будущем самого ЕС, политик отметил, что существует два способа взглянуть на ситуацию. По его словам, в Брюсселе хотят создать "соединенные штаты Европы", а некоторые страны, включая Венгрию, напротив, выступают за расширение национальных компетенций государств — членов союза.Ранее венгерский министр иностранных дел Питер Сийярто заявил, что предложил коллеге Сергею Лаврову и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку "место для мирных переговоров в любое время". Дипломат заметил, что "текущий европейский и трансатлантический контекст" сложился "не в пользу мира", которого "хочет большинство людей".Россия в конце 2021 года опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали Москве письменный ответ на предложения, однако, как заявил Владимир Путин, требования России были проигнорированы.Сейчас же руководство альянса рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности уже Киеву. В мае замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что членам блока "рано или поздно придется обсуждать" этот вопрос, однако консенсуса по продвижению членства Украины нет.

https://ria.ru/20230515/nato-1871880187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

европа, россия, венгрия, виктор орбан, в мире