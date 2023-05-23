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В ООН отреагировали на диверсию в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 23.05.2023 (обновлено: 19:48 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/oon-1873727073.html
В ООН отреагировали на диверсию в Белгородской области
В ООН отреагировали на диверсию в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
В ООН отреагировали на диверсию в Белгородской области
Сообщения о происходящем в Белгородской области вызывают обеспокоенность, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:36
2023-05-23T19:48
оон
белгородская область
специальная военная операция на украине
в мире
россия
стефан дюжаррик
украина
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ООН, 23 мая - РИА Новости. Сообщения о происходящем в Белгородской области вызывают обеспокоенность, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Сообщения о происходящем в Белгородском регионе вызывают обеспокоенность... Мы призываем стороны воздержаться от эскалации, а также от действий и риторики, которые могут привести к усилению напряжения", - заявил Дюжаррик.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
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оон, белгородская область, в мире, россия, стефан дюжаррик, украина
ООН, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Стефан Дюжаррик, Украина
В ООН отреагировали на диверсию в Белгородской области

ООН призвала воздержаться от эскалации после диверсии в Белгородской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ООН, 23 мая - РИА Новости. Сообщения о происходящем в Белгородской области вызывают обеспокоенность, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«
"Сообщения о происходящем в Белгородском регионе вызывают обеспокоенность... Мы призываем стороны воздержаться от эскалации, а также от действий и риторики, которые могут привести к усилению напряжения", - заявил Дюжаррик.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
Американский коммерческий спутник компании Maxar снимал приграничные районы Белгородской области за два дня до проникновения в регион украинских диверсантов
Американский спутник снимал Белгородскую область накануне атаки диверсантов
Вчера, 14:50
 
Специальная военная операция на УкраинеООНБелгородская областьВ миреРоссияСтефан ДюжаррикУкраина
 
 
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