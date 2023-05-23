https://ria.ru/20230523/oon-1873727073.html

В ООН отреагировали на диверсию в Белгородской области

В ООН отреагировали на диверсию в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023

В ООН отреагировали на диверсию в Белгородской области

Сообщения о происходящем в Белгородской области вызывают обеспокоенность, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T19:36

2023-05-23T19:36

2023-05-23T19:48

оон

белгородская область

специальная военная операция на украине

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россия

стефан дюжаррик

украина

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ООН, 23 мая - РИА Новости. Сообщения о происходящем в Белгородской области вызывают обеспокоенность, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Сообщения о происходящем в Белгородском регионе вызывают обеспокоенность... Мы призываем стороны воздержаться от эскалации, а также от действий и риторики, которые могут привести к усилению напряжения", - заявил Дюжаррик.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.

https://ria.ru/20230523/sputnik-1873625751.html

белгородская область

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

оон, белгородская область, в мире, россия, стефан дюжаррик, украина