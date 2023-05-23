https://ria.ru/20230523/ofsety-1873500226.html

Ефимов: более 19 млрд рублей вложат в создание производств в рамках офсетов

Ефимов: более 19 млрд рублей вложат в создание производств в рамках офсетов - РИА Новости, 23.05.2023

Ефимов: более 19 млрд рублей вложат в создание производств в рамках офсетов

Более 19 миллиардов рублей вложат инвесторы в создание производств по заключенным с Москвой офсетным контрактам, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:12

2023-05-23T14:12

2023-05-23T14:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 19 миллиардов рублей вложат инвесторы в создание производств по заключенным с Москвой офсетным контрактам, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Сегодня в Москве заключено уже 11 офсетных контрактов. По ним город будет закупать лекарственные препараты, медицинские изделия, детское питание для молочно-раздаточных пунктов и системы хранения для архивов. Совокупный объем инвестиций в создание и модернизацию производств составит более 19,2 миллиарда рублей, взамен город гарантирует инвесторам закупку их продукции на сумму более 90 миллиардов рублей", – пояснил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики, с начала этого года Москва заключила с инвесторами уже шесть контрактов, обеспечив стабильные поставки лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также систем хранения документов. Совокупный объем инвестиций по новым контрактам составит почти пять миллиардов рублей.Механизм офсетного контракта внедрен в 2016 году: по его условиям, поставляемый товар должен быть отечественного происхождения, а минимальный объем инвестиций – 1 миллиард рублей. В прошлом году правительство Москвы в целях импортозамещения распространило практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства.

https://ria.ru/20230518/medizdeliya-1872483025.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва