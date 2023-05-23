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Украинские войска обстреляли Грайворон и Борисовку
Украинские войска обстреляли Грайворон и Борисовку - РИА Новости, 23.05.2023
Украинские войска обстреляли Грайворон и Борисовку
ВСУ открыли огонь с помощью дронов по городу Грайворон и дважды — по поселку Борисовка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T00:56
2023-05-23T00:56
2023-05-23T01:38
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. ВСУ открыли огонь с помощью дронов по городу Грайворон и дважды — по поселку Борисовка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ обстреляли поселок Борисовка. По предварительной информации, пострадавших нет. С квадрокоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша", — написал Гладков.Затем беспилотник повторно сбросил взрывное устройство на административное здание в этом населенном пункте, добавил губернатор. Раненых в результате инцидента при этом нет, уточнил он."В Грайвороне беспилотниками атакованы два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Пострадавших нет", — подчеркнул глава региона.На место отправились все оперативные службы, заключил Гладков.
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грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Грайворон и Борисовку
Гладков: дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на здание в белгородском поселке Борисовка
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
ВСУ открыли огонь с помощью дронов по городу Грайворон и дважды — по поселку Борисовка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
"ВСУ обстреляли поселок Борисовка. По предварительной информации, пострадавших нет. С квадрокоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша", — написал Гладков.
Затем беспилотник повторно сбросил взрывное устройство на административное здание в этом населенном пункте, добавил губернатор. Раненых в результате инцидента при этом нет, уточнил он.
"В Грайвороне беспилотниками атакованы два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Пострадавших нет", — подчеркнул глава региона.
На место отправились все оперативные службы, заключил Гладков.
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