https://ria.ru/20230523/obstrely-1873522288.html

Украинские войска обстреляли Грайворон и Борисовку

Украинские войска обстреляли Грайворон и Борисовку - РИА Новости, 23.05.2023

Украинские войска обстреляли Грайворон и Борисовку

ВСУ открыли огонь с помощью дронов по городу Грайворон и дважды — по поселку Борисовка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T00:56

2023-05-23T00:56

2023-05-23T01:38

специальная военная операция на украине

грайворон

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. ВСУ открыли огонь с помощью дронов по городу Грайворон и дважды — по поселку Борисовка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ обстреляли поселок Борисовка. По предварительной информации, пострадавших нет. С квадрокоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша", — написал Гладков.Затем беспилотник повторно сбросил взрывное устройство на административное здание в этом населенном пункте, добавил губернатор. Раненых в результате инцидента при этом нет, уточнил он."В Грайвороне беспилотниками атакованы два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Пострадавших нет", — подчеркнул глава региона.На место отправились все оперативные службы, заключил Гладков.

https://ria.ru/20230522/belgorod-1873513214.html

грайворон

белгородская область

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грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины