Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:38 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/obstrely-1873521724.html
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.05.2023
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 88 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T00:38
2023-05-23T00:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
нато
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872425446_0:130:2947:1788_1920x0_80_0_0_8e8731ccab65b5f467357a11a3b1847e.jpg
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 88 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Каштановое, Донецк и Урожайное. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мирного жителя в Каштановом, ранения получили два мирных жителя в Урожайном, в том числе ребенок. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 49 обстрелов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230522/poteri-1873428013.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872425446_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dd67c534a97269754d6ebcddb4a5f10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию Донбасса

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМагазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 88 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском два обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На великоновоселковском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Каштановое, Донецк и Урожайное.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мирного жителя в Каштановом, ранения получили два мирных жителя в Урожайном, в том числе ребенок.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 49 обстрелов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
ВСУ потеряли до 270 военных на Донецком направлении
Вчера, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала