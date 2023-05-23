Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию Донбасса
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМагазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 88 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском два обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На великоновоселковском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мирного жителя в Каштановом, ранения получили два мирных жителя в Урожайном, в том числе ребенок.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 49 обстрелов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.