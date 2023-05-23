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Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.05.2023

Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 88 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T00:38

2023-05-23T00:38

2023-05-23T00:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 88 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Каштановое, Донецк и Урожайное. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мирного жителя в Каштановом, ранения получили два мирных жителя в Урожайном, в том числе ребенок. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 49 обстрелов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230522/poteri-1873428013.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, нато, происшествия