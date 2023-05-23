https://ria.ru/20230523/obstrel-1873723952.html
Украинские войска выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО - РИА Новости, 23.05.2023
Украинские войска выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО
Украинские войска во вторник в 19.10 выпустили семь ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:21
2023-05-23T19:21
2023-05-23T19:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 19.10 выпустили семь ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено семь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО