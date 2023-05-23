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Украинские войска выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО - РИА Новости, 23.05.2023

Украинские войска выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО

Украинские войска во вторник в 19.10 выпустили семь ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T19:21

2023-05-23T19:21

2023-05-23T19:27

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 19.10 выпустили семь ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено семь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина