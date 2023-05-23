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Украинские войска выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 23.05.2023 (обновлено: 19:27 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873723952.html
Украинские войска выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО - РИА Новости, 23.05.2023
Украинские войска выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО
Украинские войска во вторник в 19.10 выпустили семь ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:21
2023-05-23T19:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 19.10 выпустили семь ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено семь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется.
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донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 19.10 выпустили семь ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено семь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО не уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
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