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В ДНР рассказали о состоянии школьницы, раненной снарядом ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873718634.html
В ДНР рассказали о состоянии школьницы, раненной снарядом ВСУ
В ДНР рассказали о состоянии школьницы, раненной снарядом ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023
В ДНР рассказали о состоянии школьницы, раненной снарядом ВСУ
Раненная при обстреле ВСУ Кировского района Донецка 12-летняя школьница находится в состоянии средней тяжести, по предварительным данным, она получила... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:52
2023-05-23T18:52
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
здоровье - общество
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Раненная при обстреле ВСУ Кировского района Донецка 12-летняя школьница находится в состоянии средней тяжести, по предварительным данным, она получила осколочное ранение в живот, сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР. "Состояние девочки - средней степени тяжести. Проникающее ранение брюшной полости на данный момент исключено. Проводится дальнейшее обследование. Сейчас проводят ревизию раны", - сообщили в минздраве республики. Ещё двое подростков получили ранения лёгкой степени тяжести. Всего в результате сегодняшних обстрелов украинскими военными Донецка пострадали пять человек, среди них трое подростков.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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донецк, кировский район, здоровье - общество, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР рассказали о состоянии школьницы, раненной снарядом ВСУ

Минздрав ДНР: раненная снарядом ВСУ школьница находится в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Раненная при обстреле ВСУ Кировского района Донецка 12-летняя школьница находится в состоянии средней тяжести, по предварительным данным, она получила осколочное ранение в живот, сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР.
"Состояние девочки - средней степени тяжести. Проникающее ранение брюшной полости на данный момент исключено. Проводится дальнейшее обследование. Сейчас проводят ревизию раны", - сообщили в минздраве республики.
Ещё двое подростков получили ранения лёгкой степени тяжести.
Всего в результате сегодняшних обстрелов украинскими военными Донецка пострадали пять человек, среди них трое подростков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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