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Два мирных жителя получили ранения при обстреле Донецка - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873630554.html
Два мирных жителя получили ранения при обстреле Донецка
Два мирных жителя получили ранения при обстреле Донецка - РИА Новости, 23.05.2023
Два мирных жителя получили ранения при обстреле Донецка
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, здание ДК имени Абакумова получило повреждения,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:06
2023-05-23T15:06
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, здание ДК имени Абакумова получило повреждения, сообщил во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате обстрела фашистскими нелюдями посёлка имени Абакумова в Кировском районе Донецка, недалеко от средней школы № 77, по предварительным данным ранены двое мирных жителей. Также повреждение получило здание ДК имени Абакумова", - написал Кулемзин.Позже мэр Донецка сообщил, что одним из пострадавших при обстреле города стал ученик средней школы №77 2006 года рождения. Данные второго пострадавшего уточняются.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873580201.html
донецк
кировский район
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донецк, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Два мирных жителя получили ранения при обстреле Донецка

Мэр Донецк Кулемзин сообщил о ранении двух жителей при обстреле ВСУ Кировского района

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, здание ДК имени Абакумова получило повреждения, сообщил во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«
"В результате обстрела фашистскими нелюдями посёлка имени Абакумова в Кировском районе Донецка, недалеко от средней школы № 77, по предварительным данным ранены двое мирных жителей. Также повреждение получило здание ДК имени Абакумова", - написал Кулемзин.
Позже мэр Донецка сообщил, что одним из пострадавших при обстреле города стал ученик средней школы №77 2006 года рождения. Данные второго пострадавшего уточняются.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Кировский районДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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