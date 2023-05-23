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Погранпункт в белгородском Шебекино обстреляли из миномета - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 23.05.2023 (обновлено: 12:27 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873580201.html
Погранпункт в белгородском Шебекино обстреляли из миномета
Погранпункт в белгородском Шебекино обстреляли из миномета - РИА Новости, 23.05.2023
Погранпункт в белгородском Шебекино обстреляли из миномета
Погранпункт в белгородском Шебекино был обстрелян из миномета, взрывное устройство сбросили на дорогу, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Вячеслав РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:22
2023-05-23T12:27
специальная военная операция на украине
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Погранпункт в белгородском Шебекино был обстрелян из миномета, взрывное устройство сбросили на дорогу, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Шебекино зафиксированы два прилета из миномета по пограничному пункту пропуска, и взрывное устройство было сброшено с БПЛА на участке автодорожной развязки, пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.
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шебекино, вячеслав гладков, происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородская область
Погранпункт в белгородском Шебекино обстреляли из миномета

Белгородский губернатор Гладков: погранпункт в Шебекино обстреляли из миномета

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Погранпункт в белгородском Шебекино был обстрелян из миномета, взрывное устройство сбросили на дорогу, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Шебекино зафиксированы два прилета из миномета по пограничному пункту пропуска, и взрывное устройство было сброшено с БПЛА на участке автодорожной развязки, пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВячеслав ГладковПроисшествияБелгородская область
 
 
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