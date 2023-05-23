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Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 23.05.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за десять минут выпустили еще 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Ясиноватой, сообщило... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:19
2023-05-23T12:19
2023-05-23T12:20
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
нато
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили еще 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.35 – населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.45 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. О последствиях пока ничего не сообщается. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, ясиноватая, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую
СЦКК: украинские военные выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку и Ясиноватой