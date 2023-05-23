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Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873570567.html
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 23.05.2023
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска за 15 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:47
2023-05-23T11:47
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
ясиноватая
донецк
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.20 – населенный пункт Очеретино – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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происшествия, макеевка, ясиноватая, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Ясиноватая, Донецк
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Ясиноватую и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Ясиноватой и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.20 – населенный пункт Очеретино – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 мая, 16:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаЯсиноватаяДонецк
 
 
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