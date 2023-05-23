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Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 23.05.2023
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку
Украинские войска за 10 минут выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:55
2023-05-23T10:55
2023-05-23T10:55
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.05 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР. По его данным, украинские войска выпустили еще шесть снарядов того же калибра по Куйбышевскому району в 10.15 мск. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873522173.html
донецк
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку