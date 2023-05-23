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ВСУ выпустили 81 снаряд по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873551930.html
ВСУ выпустили 81 снаряд по левобережью Днепра в Херсонской области
ВСУ выпустили 81 снаряд по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 23.05.2023
ВСУ выпустили 81 снаряд по левобережью Днепра в Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным сёлам в Херсонской области,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:28
2023-05-23T10:28
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным сёлам в Херсонской области, расположенным вдоль левого берега Днепра, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Песчановка, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. В понедельник украинская артиллерия обстреляла населенные пункты левобережья Новая Каховка, Кардашинка, Корсунка, Песчановка, Голая Пристань, Днепряны, Алёшки, Саги, Сергеевка Первомаевка, выпустив по ним в общей сложности 81 снаряд.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873193997.html
новая каховка
каховка
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новая каховка, каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Херсонская область , Происшествия
ВСУ выпустили 81 снаряд по левобережью Днепра в Херсонской области

Экстренные службы: ВСУ ночью наносили удары по левобережью Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным сёлам в Херсонской области, расположенным вдоль левого берега Днепра, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
«
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Песчановка, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
В понедельник украинская артиллерия обстреляла населенные пункты левобережья Новая Каховка, Кардашинка, Корсунка, Песчановка, Голая Пристань, Днепряны, Алёшки, Саги, Сергеевка Первомаевка, выпустив по ним в общей сложности 81 снаряд.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаКаховкаХерсонская областьПроисшествия
 
 
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