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Украинские войска обстреляли левобережье Херсонской области - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873549295.html
Украинские войска обстреляли левобережье Херсонской области
Украинские войска обстреляли левобережье Херсонской области - РИА Новости, 23.05.2023
Украинские войска обстреляли левобережье Херсонской области
Левобережная часть Херсонской области подверглась обстрелу из ствольной артиллерии со стороны украинских войск, сообщает администрация Новой Каховки в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:15
2023-05-23T10:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Левобережная часть Херсонской области подверглась обстрелу из ствольной артиллерии со стороны украинских войск, сообщает администрация Новой Каховки в Telegram-канале. "ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении. Так, за минувшие сутки под обстрел артиллерии попали Кардашинка, Новая Каховка, Корсунка, Песчановка, Голая Пристань, Днепряны, Алешки, Саги, Сергеевка, Первомаевка, Каховка, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873522173.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреляли левобережье Херсонской области

Администрация Новой Каховки сообщила об обстреле ВСУ левобережья Херсонской области

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Левобережная часть Херсонской области подверглась обстрелу из ствольной артиллерии со стороны украинских войск, сообщает администрация Новой Каховки в Telegram-канале.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении.
Так, за минувшие сутки под обстрел артиллерии попали Кардашинка, Новая Каховка, Корсунка, Песчановка, Голая Пристань, Днепряны, Алешки, Саги, Сергеевка, Первомаевка, Каховка, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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