https://ria.ru/20230523/obstrel-1873522173.html

В Курской области поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ

В Курской области поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023

В Курской области поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ

Приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области остался без света из-за обстрела со стороны украинских военных, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T00:51

2023-05-23T00:51

2023-05-23T00:51

происшествия

курская область

глушковский район

роман старовойт

украина

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области остался без света из-за обстрела со стороны украинских военных, сообщил губернатор Роман Старовойт. "В Глушковском районе со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский. В результате населенный пункт остался без света. Пострадавших нет", – написал Старовойт в своем телеграм-канале. Он отметил, что на место выехала аварийная бригада.

https://ria.ru/20230522/obstrel-1873379595.html

курская область

глушковский район

украина

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происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт, украина