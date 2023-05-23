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В Курской области поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023
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00:51 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873522173.html
В Курской области поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ
В Курской области поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023
В Курской области поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ
Приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области остался без света из-за обстрела со стороны украинских военных, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T00:51
2023-05-23T00:51
происшествия
курская область
глушковский район
роман старовойт
украина
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области остался без света из-за обстрела со стороны украинских военных, сообщил губернатор Роман Старовойт. "В Глушковском районе со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский. В результате населенный пункт остался без света. Пострадавших нет", – написал Старовойт в своем телеграм-канале. Он отметил, что на место выехала аварийная бригада.
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курская область
глушковский район
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происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт, украина
Происшествия, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт, Украина
В Курской области поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Курской области: поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПоследствия обстрела села Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Последствия обстрела села Курской области со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области остался без света из-за обстрела со стороны украинских военных, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Глушковском районе со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский. В результате населенный пункт остался без света. Пострадавших нет", – написал Старовойт в своем телеграм-канале.
Он отметил, что на место выехала аварийная бригада.
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ПроисшествияКурская областьГлушковский районРоман СтаровойтУкраина
 
 
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