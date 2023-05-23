https://ria.ru/20230523/obstrel-1873522173.html
В Курской области поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ
В Курской области поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023
В Курской области поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ
Приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области остался без света из-за обстрела со стороны украинских военных, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T00:51
2023-05-23T00:51
2023-05-23T00:51
происшествия
курская область
глушковский район
роман старовойт
украина
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области остался без света из-за обстрела со стороны украинских военных, сообщил губернатор Роман Старовойт. "В Глушковском районе со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский. В результате населенный пункт остался без света. Пострадавших нет", – написал Старовойт в своем телеграм-канале. Он отметил, что на место выехала аварийная бригада.
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происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт, украина
Происшествия, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт, Украина
В Курской области поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ
Губернатор Курской области: поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ