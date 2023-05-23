https://ria.ru/20230523/obrazovanie-1873746434.html
Фальков рассказал о новой системе высшего образования
Фальков рассказал о новой системе высшего образования - РИА Новости, 23.05.2023
Фальков рассказал о новой системе высшего образования
Выпускники специалитета в новой системе высшего образования смогут поступить в магистратуру на бюджет, заявил в интервью глава Минобрнауки России Валерий... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T21:53
2023-05-23T21:53
2023-05-23T21:53
общество
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валерий фальков
владимир путин
московский авиационный институт
московский педагогический государственный университет
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выпускники специалитета в новой системе высшего образования смогут поступить в магистратуру на бюджет, заявил в интервью глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "И в отличие, скажем, от всех других вузов, выпускники бакалавриата и специалитета в равной степени смогут поступить на программы магистратуры на бюджетные места. Сегодня выпускники программ специалитета не могут бесплатно по закону поступить на программу магистратуры", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, в новой системе высшего образования будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура - профессиональное образование. Пилотный проект будет реализован в шести вузах, включая МАИ, МПГУ и МИСИС.
https://ria.ru/20230519/magistratura-1872873176.html
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общество, россия, валерий фальков, владимир путин, московский авиационный институт, московский педагогический государственный университет, мисис
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Московский авиационный институт, Московский педагогический государственный университет, МИСиС
Фальков рассказал о новой системе высшего образования
Фальков: в новой системе выпускники специалитета смогут поступить в магистратуру на бюджет