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Фальков рассказал о новой системе высшего образования - РИА Новости, 23.05.2023
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21:53 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/obrazovanie-1873746434.html
Фальков рассказал о новой системе высшего образования
Фальков рассказал о новой системе высшего образования - РИА Новости, 23.05.2023
Фальков рассказал о новой системе высшего образования
Выпускники специалитета в новой системе высшего образования смогут поступить в магистратуру на бюджет, заявил в интервью глава Минобрнауки России Валерий... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T21:53
2023-05-23T21:53
общество
россия
валерий фальков
владимир путин
московский авиационный институт
московский педагогический государственный университет
мисис
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выпускники специалитета в новой системе высшего образования смогут поступить в магистратуру на бюджет, заявил в интервью глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "И в отличие, скажем, от всех других вузов, выпускники бакалавриата и специалитета в равной степени смогут поступить на программы магистратуры на бюджетные места. Сегодня выпускники программ специалитета не могут бесплатно по закону поступить на программу магистратуры", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, в новой системе высшего образования будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура - профессиональное образование. Пилотный проект будет реализован в шести вузах, включая МАИ, МПГУ и МИСИС.
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общество, россия, валерий фальков, владимир путин, московский авиационный институт, московский педагогический государственный университет, мисис
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Московский авиационный институт, Московский педагогический государственный университет, МИСиС
Фальков рассказал о новой системе высшего образования

Фальков: в новой системе выпускники специалитета смогут поступить в магистратуру на бюджет

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВыпускники МГУ
Выпускники МГУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Выпускники МГУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выпускники специалитета в новой системе высшего образования смогут поступить в магистратуру на бюджет, заявил в интервью глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
"И в отличие, скажем, от всех других вузов, выпускники бакалавриата и специалитета в равной степени смогут поступить на программы магистратуры на бюджетные места. Сегодня выпускники программ специалитета не могут бесплатно по закону поступить на программу магистратуры", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, в новой системе высшего образования будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура - профессиональное образование. Пилотный проект будет реализован в шести вузах, включая МАИ, МПГУ и МИСИС.
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ОбществоРоссияВалерий ФальковВладимир ПутинМосковский авиационный институтМосковский педагогический государственный университетМИСиС
 
 
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