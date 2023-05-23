https://ria.ru/20230523/nedvizhimost-1873680469.html

Рынок недвижимости Дубая достиг лучших апрельских показателей с 2013 года

Рынок недвижимости Дубая достиг лучших апрельских показателей с 2013 года - РИА Новости, 23.05.2023

Рынок недвижимости Дубая достиг лучших апрельских показателей с 2013 года

Рынок недвижимости Дубая процветает, демонстрируя высокую доходность и растущие цены на недвижимость. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:09

2023-05-23T17:09

2023-05-23T17:09

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ДУБАЙ, 23 мая – "Метрополитан груп". Рынок недвижимости Дубая процветает, демонстрируя высокую доходность и растущие цены на недвижимость.Согласно отчету Земельного департамента Дубая, в апреле 2023 года в Дубае совершено 8050 сделок по продаже недвижимости на сумму 7,2 миллиарда долларов, и это самые высокие показатели за апрель с 2013 года. По сравнению с апрелем 2022 года, количество сделок выросло на 17%, а их стоимость – на 46 %.В сегменте вторичной и готовой недвижимости совершено 3799 сделок стоимостью 4,6 миллиарда долларов (16,9 миллиарда дирхамов ОАЭ), а в сегменте офф-план (строящейся) недвижимости – 4251 сделка стоимостью 2.6 миллиарда долларов (9,6 миллиарда дирхамов ОАЭ).Цифры за апрель отражают снижение общего количества и стоимости сделок на рынке резиденциального жилья Дубая по сравнению с прошлым месяцем ввиду различных факторов, включая сезон Рамадана, весенние школьные каникулы и праздники.Вместе с тем, в среднем за месяц цены на офф-план недвижимость выросли на 35% с 3,12 миллиона дирхамов ОАЭ (849,8 тысячи долларов) до 4,22 миллиона дирхамов ОАЭ (1,15 миллиона долларов), в то время как средняя стоимость сделки на готовую недвижимость снизилась на 28% с 3,2 миллиона дирхамов ОАЭ (871,6 тысячи долларов) до 2,29 миллиона дирхамов ОАЭ (623,7 тысячи долларов).Если говорить только о жилой недвижимости, согласно исследованию, проведенному одним из крупнейших агентств недвижимости ОАЭ Metropolitan Premium Properties, общее количество транзакций за период с января по апрель 2023 года достигло 32821 сделки совокупной стоимостью 66,53 миллиарда дирхамов (18,1 миллиарда долларов). В сегменте офф-план было совершено 19733 транзакций стоимостью 43,27 миллиарда дирхамов (11,7 миллиарда долларов), а в сегменте готового жилья – 13088 транзакций стоимостью 23,26 миллиарда дирхамов (6,3 миллиарда долларов).Квартиры с одной спальней пользовались наибольшей популярностью среди инвесторов в этом году совершено около 12418 сделок. За ними следуют квартиры с двумя спальнями – около 7732 сделок.Интерес инвесторов к Дубаю не угасает, волнообразно колеблясь вокруг пиковых значений. Сегодня эмират наблюдает новый всплеск тех, кто ищет недвижимость, активно изучая районы Дубая и рассматривая ОАЭ в качестве долгосрочного варианта для проживания. Покупатели предпочитают объекты с уникальными открытыми пространствами, возможностью проживания на берегу моря и продуманной инфраструктурой.Согласно последнему отчету Property Finder Market Watch, за первый квартал 2023 года районы Dubai Marina, Downtown Dubai, Business Bay и Palm Jumeirah стали наиболее предпочтительными вариантами для покупки недвижимости в Дубае в целях инвестирования или проживания. Средняя запрашиваемая цена на апартаменты с одной спальней в этих популярных комьюнити варьируется от 779 тысяч до 2,9 миллиона дирхамов ОАЭ (212–719 тысяч долларов).При покупке недорогих роскошных вилл и таунхаусов инвесторы отдавали предпочтение таким районам, как Dubai Hills Estate, Palm Jumeirah, Arabian Ranches, DAMAC Hills и Mohammed Bin Rashid City.По словам основателя Metropolitan Group и генерального директора Metropolitan Premium Properties Никиты Кузнецова, "выбор локации играет огромную роль в вопросе рентабельности инвестиций"."Поэтому опытные инвесторы неизменно прибегают к совету проверенных специалистов, которые, зная конъюнктуру рынка и его текущие флуктуации, способны безошибочно подобрать проект, удовлетворяющий всем запросам клиента", - говорит он.На основании анализа текущих тенденций компания выявила три лучших сообщества для инвестиций в офф-план и готовую недвижимость. В сегменте объектов на стадии застройки наиболее перспективными являются Dubai Marina, Dubai Hills и Jumeirah Village Circle, а в сегменте готового жилья – Downtown Dubai, Palm Jumeirah и Dubai Marina.О компании Metropolitan GroupГруппа компаний Metropolitan Group успешно работает на рынке недвижимости с 2008 года и гордится высоким качеством риэлторских услуг, консультационной и правовой поддержки, которую предоставляет клиентам не только в ОАЭ, но и в других странах мира.В 2022 году Metropolitan Group вошла в пятерку лучших работодателей Ближнего Востока среди компаний среднего размера по версии глобального рейтинга Best Workplaces.Metropolitan Group состоит из четырех организаций и включает три агентства недвижимости полного цикла (Metropolitan Premium Properties в Дубае, Metropolitan Capital Real Estate LLC в столице ОАЭ Абу-Даби и Luxury Immobilien GmbH в Вене) и консалтинговое агентство Metropolitan Consulting FZE.В сентябре 2022 года компания открыла новое подразделение Penthouse.ae, ориентированное на состоятельных инвесторов в ультра-роскошную недвижимость стоимостью от 20 миллионов дирхамов (5,5 миллионов долларов), в декабре – объявила о запуске бренда Metropolitan Homes с фокусом на вторичном рынке недвижимости, а в апреле 2023 года официально вышла на рынок Гонконга, открыв представительство и там.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза. ㅤРЕКЛАМАLLC Metropolitan Premium Properties, ИНН 100067088300003erid: 4CQwVszH9pSaq4ygJNK

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы