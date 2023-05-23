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В Самаре создали программу управления спутниками для освоении Луны

В Самаре создали программу управления спутниками для освоении Луны - РИА Новости, 23.05.2023

В Самаре создали программу управления спутниками для освоении Луны

Молодой китайский ученый Ду Чунжуй разработал в Самарском университете программный комплекс для эффективного управления спутниками в окололунном пространстве,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:31

2023-05-23T11:31

2023-05-23T11:35

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САМАРА, 23 мая - РИА Новости. Молодой китайский ученый Ду Чунжуй разработал в Самарском университете программный комплекс для эффективного управления спутниками в окололунном пространстве, что пригодится в перспективе при освоении Луны для обеспечения полноценной работы будущей Лунной космической станции и создания на Луне спутниковых систем связи, навигации и мониторинга, сообщили в пресс-службе вуза. "Для работы (Лунной космической) станции и проведения исследовательских миссий на самой Луне, безусловно, потребуются обслуживающие космические аппараты - спутники, которые будут выполнять задачи связи, разведки, мониторинга​ и навигации. Разработанная мною программа позволит эффективно управлять движением таких космических аппаратов в окололунном пространстве, рассчитывая оптимальные варианты их перемещения между различными орбитами. Методики выбора оптимального управления... уменьшат необходимость в дополнительных запусках электроракетных двигателей для коррекции орбиты, а это значит, что запасов топлива на борту космических аппаратов будет хватать на более продолжительную эксплуатацию аппаратов и время активной работы спутниковой системы увеличится", - цитирует Ду Чунжуя пресс-служба.По его словам, с помощью программы можно будет более оперативно менять рабочие орбиты спутников в зависимости от возникающих задач, она автоматически рассчитывает параметры закона управления для перемещения космических аппаратов, учитывая множество данных - массу спутника, траекторию движения, вид текущей и будущей орбиты, гравитационное влияние Луны и Земли. По данным пресс-службы, важная научная и практическая новизна проекта Чунжуя состоит в том, что программа рассчитывает полеты спутников не вокруг Луны, а около нее - в окололунном пространстве, вокруг точек Лагранжа. "Раньше никто не делал подобных программ для расчета перемещений между различными орбитами вокруг точек Лагранжа, в этом главная новизна данного проекта. Дело в том, что орбиты вокруг точек Лагранжа гораздо более устойчивы, стабильны и надежны, и для размещения спутниковых группировок в окололунном пространстве лучше использовать их, чем нестабильные орбиты вокруг Луны... Я даже думаю, что в будущем нас, возможно, ожидает соперничество за использование орбит у этих точек как за весьма важные, но пространственно ограниченные локации космического пространства", - цитирует пресс-служба научного руководителя ДУ Чунжуя, заведующую кафедрой динамики полета и систем управления Самарского университета Ольгу Старинову. Уточняется, что Ду Чунжуй в Самарском университете окончил аспирантуру и в этом году успешно защитил диссертацию, став кандидатом технических наук, в дальнейшем он намерен вести научную и преподавательскую деятельность в одном из университетов Китая.

https://ria.ru/20230424/grunt-1867291113.html

https://ria.ru/20230412/luna-1864791259.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, космос - риа наука, луна, самара, земля, самарский университет